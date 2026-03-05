https://1prime.ru/20260305/reys-868037296.html

Вывозной рейс "Победы" прибыл во "Внуково" из Дубая

2026-03-05T08:22+0300

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Вывозной рейс авиакомпании "Победа" прибыл во столичный аэропорт "Внуково" из Дубая, передает корреспондент РИА Новости. Во "Внуково" уже приземлился рейс DP992 с гражданами РФ. Первый ввозной рейс авиакомпании "Победа" приземлился в столичном аэропорту "Внуково" 4 марта. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.

