Рейс авиакомпании "Победа" прибыл во "Внуково" из Эль-Фуджайры
Рейс авиакомпании "Победа" прибыл в столичное "Внуково" из Эль-Фуджайры
2026-03-05T10:50+0300
2026-03-05T10:50+0300
2026-03-05T10:50+0300
МОСКВА, 5 мар– ПРАЙМ. Рейс авиакомпании "Победа" прибыл в столичное "Внуково" из Эль-Фуджайры, передает корреспондент РИА Новости. Согласно табло в аэропорту "Внуково", в 09.16 рейс DP3010 приземлился в Москве с гражданами РФ. Первый ввозной рейс авиакомпании "Победа" приземлился в столичном аэропорту "Внуково" 4 марта, 5 марта во "Внуково" приземлился рейс этой же авиакомпании из Дубая.
