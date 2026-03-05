https://1prime.ru/20260305/reys-868041290.html

Рейс авиакомпании "Победа" прибыл во "Внуково" из Эль-Фуджайры

2026-03-05T10:50+0300

МОСКВА, 5 мар– ПРАЙМ. Рейс авиакомпании "Победа" прибыл в столичное "Внуково" из Эль-Фуджайры, передает корреспондент РИА Новости. Согласно табло в аэропорту "Внуково", в 09.16 рейс DP3010 приземлился в Москве с гражданами РФ. Первый ввозной рейс авиакомпании "Победа" приземлился в столичном аэропорту "Внуково" 4 марта, 5 марта во "Внуково" приземлился рейс этой же авиакомпании из Дубая.

