Рейсы Nordwind в Нячанг будут выполнены через Новосибирск и Исламабад
Рейсы Nordwind в Нячанг будут выполнены через Новосибирск и Исламабад - 05.03.2026, ПРАЙМ
Рейсы Nordwind в Нячанг будут выполнены через Новосибирск и Исламабад
Пассажиры рейса EO-3547 авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") из Москвы в Нячанг в связи с технической неисправностью самолета будут перевезены на рейсах с... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T14:56+0300
2026-03-05T14:56+0300
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Пассажиры рейса EO-3547 авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") из Москвы в Нячанг в связи с технической неисправностью самолета будут перевезены на рейсах с дополнительными посадками в Исламабаде и Новосибирске, выяснило РИА Новости. "5 марта в связи с технической неисправностью воздушного судна, пассажиры рейса EO-3547 Москва – Нячанг (Камрань) будут перевезены на рейсах авиакомпании Nordwind Airlines: N4-5369 Москва - Нячанг – вылет запланирован в 16:30 по московскому времени, N4-5623 Москва – Нячанг – вылет запланирован в 15:00 по московскому времени", - говорится в сообщении авиакомпании. Рейс N4-5369 будет выполнен с дополнительной посадкой в Новосибирске, а рейс N4-5623 - в Исламабаде (Пакистан). Они будут выполнены на самолетах Airbus A321 и Boeing 737 соответственно, следует из онлайн-табло. Изменения также затронут и обратный рейс авиакомпании, отметили в Nordwind. "Вместо рейса EO-3548 Нячанг – Москва от 6 марта будут выполнены рейсы N4-5324 Нячанг - Москва (6 марта) и N4-5368 Нячанг - Москва (7 марта)", - говорится в сообщении. Пассажирам перенесенных рейсов будут оказаны услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, сообщается в Nordwind.
14:56 05.03.2026
 
Рейсы Nordwind в Нячанг будут выполнены через Новосибирск и Исламабад

Рейсы Nordwind из Москвы в Нячанг 5 марта будут выполнены через Новосибирск и Исламабад

Самолет Airbus A321 авиакомпании Nordwind после приземления в международном аэропорту Шереметьево
Самолет Airbus A321 авиакомпании "Nordwind" после приземления в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Пассажиры рейса EO-3547 авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") из Москвы в Нячанг в связи с технической неисправностью самолета будут перевезены на рейсах с дополнительными посадками в Исламабаде и Новосибирске, выяснило РИА Новости.
"5 марта в связи с технической неисправностью воздушного судна, пассажиры рейса EO-3547 Москва – Нячанг (Камрань) будут перевезены на рейсах авиакомпании Nordwind Airlines: N4-5369 Москва - Нячанг – вылет запланирован в 16:30 по московскому времени, N4-5623 Москва – Нячанг – вылет запланирован в 15:00 по московскому времени", - говорится в сообщении авиакомпании.
Рейс N4-5369 будет выполнен с дополнительной посадкой в Новосибирске, а рейс N4-5623 - в Исламабаде (Пакистан). Они будут выполнены на самолетах Airbus A321 и Boeing 737 соответственно, следует из онлайн-табло.
Изменения также затронут и обратный рейс авиакомпании, отметили в Nordwind.
"Вместо рейса EO-3548 Нячанг – Москва от 6 марта будут выполнены рейсы N4-5324 Нячанг - Москва (6 марта) и N4-5368 Нячанг - Москва (7 марта)", - говорится в сообщении.
Пассажирам перенесенных рейсов будут оказаны услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, сообщается в Nordwind.
