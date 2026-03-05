https://1prime.ru/20260305/reys-868050785.html

Рейсы Nordwind в Нячанг будут выполнены через Новосибирск и Исламабад

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Пассажиры рейса EO-3547 авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") из Москвы в Нячанг в связи с технической неисправностью самолета будут перевезены на рейсах с дополнительными посадками в Исламабаде и Новосибирске, выяснило РИА Новости. "5 марта в связи с технической неисправностью воздушного судна, пассажиры рейса EO-3547 Москва – Нячанг (Камрань) будут перевезены на рейсах авиакомпании Nordwind Airlines: N4-5369 Москва - Нячанг – вылет запланирован в 16:30 по московскому времени, N4-5623 Москва – Нячанг – вылет запланирован в 15:00 по московскому времени", - говорится в сообщении авиакомпании. Рейс N4-5369 будет выполнен с дополнительной посадкой в Новосибирске, а рейс N4-5623 - в Исламабаде (Пакистан). Они будут выполнены на самолетах Airbus A321 и Boeing 737 соответственно, следует из онлайн-табло. Изменения также затронут и обратный рейс авиакомпании, отметили в Nordwind. "Вместо рейса EO-3548 Нячанг – Москва от 6 марта будут выполнены рейсы N4-5324 Нячанг - Москва (6 марта) и N4-5368 Нячанг - Москва (7 марта)", - говорится в сообщении. Пассажирам перенесенных рейсов будут оказаны услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, сообщается в Nordwind.

