Международные резервы России с 20 по 27 февраля выросли на 1,7%

Международные резервы России с 20 по 27 февраля выросли на 1,7% - 05.03.2026, ПРАЙМ

Международные резервы России с 20 по 27 февраля выросли на 1,7%

05.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 20 по 27 февраля выросли на 1,7% и составили 811,1 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 27 февраля 2026 года составили 811,1 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 13,9 миллиарда долларов США, или на 1,7%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 20 февраля составляли 797,2 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

