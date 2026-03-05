https://1prime.ru/20260305/rezervy-868054308.html
Международные резервы России с 20 по 27 февраля выросли на 1,7%
Международные резервы России с 20 по 27 февраля выросли на 1,7% - 05.03.2026, ПРАЙМ
Международные резервы России с 20 по 27 февраля выросли на 1,7%
Международные резервы РФ с 20 по 27 февраля выросли на 1,7% и составили 811,1 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T16:16+0300
2026-03-05T16:16+0300
2026-03-05T16:16+0300
экономика
финансы
россия
рф
сша
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859874004_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_138097f2d9c00efca4ef5360545b2c00.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 20 по 27 февраля выросли на 1,7% и составили 811,1 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 27 февраля 2026 года составили 811,1 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 13,9 миллиарда долларов США, или на 1,7%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 20 февраля составляли 797,2 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
https://1prime.ru/20260305/bank-868045810.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859874004_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b474636405727efd7154c17d447f5fe9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, сша, мвф
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, США, МВФ
Международные резервы России с 20 по 27 февраля выросли на 1,7%
Международные резервы России с 20 по 27 февраля выросли на 1,7%, до $811,1 млрд