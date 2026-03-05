Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Международные резервы России с 20 по 27 февраля выросли на 1,7% - 05.03.2026
Международные резервы России с 20 по 27 февраля выросли на 1,7%
Международные резервы РФ с 20 по 27 февраля выросли на 1,7% и составили 811,1 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. | 05.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 20 по 27 февраля выросли на 1,7% и составили 811,1 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 27 февраля 2026 года составили 811,1 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 13,9 миллиарда долларов США, или на 1,7%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 20 февраля составляли 797,2 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Здание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 20 по 27 февраля выросли на 1,7% и составили 811,1 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 27 февраля 2026 года составили 811,1 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 13,9 миллиарда долларов США, или на 1,7%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении.
Международные резервы по состоянию на конец дня 20 февраля составляли 797,2 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
ЦБ ожидает в 2026 году прибыль банков на уровне 3,3-3,8 триллиона рублей
