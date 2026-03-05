Межгосударственные отношения России и ЦАР

https://1prime.ru/20260305/rossija-868028274.html

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг проведет в Москве переговоры с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, который находится в России с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и ЦАР. СССР признал независимость Центральноафриканской Республики (ЦАР) 13 августа 1960 года. Дипломатические отношения установлены 7 декабря 1960 года. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ История развития отношений между государствами, начиная с советского периода и вплоть до первой четверти XXI века, была крайне скудной – контакты между двумя странами продолжались короткий период – с 1966 по 1979 годы, после чего наступил период "тишины", вызванный переменами во внутриполитической обстановке ЦАР. Президент Центральноафриканской Республики (1966-1976, в 1976-1979 годах – император ЦАР) Жан Бедель Бокасса дважды посещал СССР. В апреле 1970 года он поздравил советское руководство с 100-летием со дня рождения Владимира Ленина, а в июле того же года по приглашению президиума Верховного Совета СССР и советского правительства прибыл с официальным визитом в Советский Союз. Он побывал в Москве, Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), Волгограде, Киеве, Севастополе и санатории "Ливадия" в Крыму. В ходе визита было подписано соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве между Советским Союзом и ЦАР. Президент Бокасса пригласил председателя президиума Верховного Совета СССР Николая Подгорного посетить ЦАР с ответным визитом, но визит не состоялся. В 1973 году Бокасса вновь побывал в СССР, приехав на отдых в Крым. Он посетил Никитский ботанический сад, побывал на винном комбинате "Массандра", а в пионерлагере "Артек" был принят в почетные пионеры. В период правления Бокассы в ЦАР работали советские врачи, учителя, геологи, агрономы, в советских вузах учились студенты из Центральноафриканской Республики. В связи с приходом к власти в Банги в 1979 году недружественно настроенного к СССР режима Давида Дако и вплоть до 1988 года контакты между СССР и ЦАР не поддерживались. ЦАР признала Российскую Федерацию правопреемником СССР 9 января 1992 года. В настоящее время между Россией и ЦАР активно развивается политический диалог. Важной вехой в развитии двустороннего взаимодействия России и ЦАР стала состоявшаяся 9 октября 2017 года в Сочи встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, находившимся в России с частным визитом. По итогам встречи был подтвержден обоюдный настрой на восстановление практического сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. В последующем Лавров и Туадера неоднократно встречались "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке (США). Двадцать третьего мая 2018 года "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге состоялась встреча Путина с Туадерой. Обсуждались вопросы активизации сотрудничества двух стран в экономической и гуманитарной сферах. В октябре 2019 года Туадера принял участие в первом саммите "Россия – Африка". "На полях" саммита прошла встреча с Путиным. Шестого октября 2020 года Туадера посетил Россию с частным визитом, состоялась встреча с Лавровым. В июне 2021 года премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. "На полях" мероприятия состоялась встреча со специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. В июне 2022 года премьер-министр ЦАР Феликс Молуа принял участие в XXV Петербургском международном экономическом форуме. "На полях" саммита состоялась встреча с Лавровым, часть беседы прошла в формате "тет-а-тет". В январе 2023 делегация во главе с Молуа посетила Санкт-Петербург с официальным визитом. Состоялась встреча с руководством министерства обороны РФ. Молуа также провел переговоры с Богдановым. Двадцать восьмого июля 2023 года Туадера выступил на пленарном заседании второго саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге. В тот же день состоялась его встреча с Путиным. Двадцать четвертого августа 2023 года в Йоханнесбурге (ЮАР) "на полях" 15-го саммита БРИКС состоялась встреча Лаврова с Туадерой. 14-16 февраля 2024 года Туадера посетил Москву для участия в Форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – "За свободу наций!". Переговоры с ним провел заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. В июне 2024 года Молуа выступил на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума. Шестнадцатого января 2025 года в Москве прошли переговоры Путина с Туадерой, который находился в России с официальным визитом. Переговоры начались со встречи в расширенном составе, а затем продолжились в формате тет-а-тет. В тот же день состоялась встреча президента Туадеры с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко. Ведется диалог по линии внешнеполитических ведомств. Пятого февраля 2022 года Богданов встретился с Туадерой "на полях" 35-й Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза в Аддис-Абебе (Эфиопия). Девятого ноября 2024 года "на полях" первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка в Сочи состоялась встреча Лаврова с министром иностранных дел, франкофонии и по делам центральноафриканцев за рубежом Центральноафриканской Республики Сильви Байпо Темон. Осуществляется межпарламентское взаимодействие. В декабре 2021 года Москву посетила делегация ЦАР во главе с председателем Национальной Ассамблеи Центральноафриканской Республики Семплисом Матье Саранджи. Состоялась встречи со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, Богдановым, а также с заместителем министра обороны Российской Федерации генерал-полковником Александром Фоминым. В октябре 2022 года Саранджи вновь посетил Россию для участия в конференции по информационной безопасности в городе Сочи. Состоялись переговоры с директором департамента Африки МИД РФ Всеволодом Ткаченко. В рамках визита делегация ЦАР во главе с Саранджи посетила Московскую торгово-промышленную палату. В марте 2023 года Саранджи принял участие во второй международной парламентской конференции "Россия – Африка", которая прошла на площадке Государственной Думы РФ. "На полях" мероприятия состоялась встреча Володина и Саранджи. Шестнадцатого марта 2024 года в Москве состоялась встреча Володина с Саранджи. Делегация парламентариев из ЦАР прибыла в Россию для наблюдения за выборами президента России. Двадцать второго мая 2025 года Матвиенко провела встречу с Саранджи "на полях" 11-го Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге. ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ Торгово-экономические связи между РФ и ЦАР развиты слабо. В 2021 году товарооборот двух стран составил 5,9 миллиона долларов, основу которого составил российский экспорт – 5,8 миллиона долларов. Это машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них и др. В 2022, 2023 и 2024 годах товарооборот, по оценкам, оставался на уровне 4 миллионов долларов. Как заявил Путин, в 2024 году товарооборот России и ЦАР увеличился почти в восемь раз за последний год, но абсолютные значения невелики. Среди перспективных сфер сотрудничества – освоение запасов минерального сырья, энергетика, агропроизводство и др. ЦАР заинтересована в поставках кофе, арахиса и какао собственного производства в Россию, а также может предложить манго, какао, кунжут, черный перец и высококачественную древесину, но главный вопрос заключается в логистике. ЦАР также готова к сотрудничеству с РФ в сфере сельского хозяйства, шахт, геологии. В частности, есть большой интерес в инвестициях в проекты, связанные с сельским хозяйством, животноводством, что будет способствовать диверсификации импорта в Россию хлопка и арахиса. ЦАР заинтересована в технике и оборудовании, а также технологиях для добычи хлопка и сахара. В рамках подписанного между министерствами энергетики двух стран меморандума запущена револьверная схема поставок российских горюче-смазочных материалов (ГСМ). В январе 2025 года в ЦАР была направлена партия дизельного топлива объемом 29,4 тысячи тонн в качестве гуманитарной помощи. Власти реализовали эти нефтепродукты на внутреннем рынке и на вырученные средства приобрели новую партию, которая была доставлена в Банги в октябре 2025 года уже на коммерческой основе. В настоящее время прорабатывается очередная поставка российских ГСМ в ЦАР. "Росатом" инициировал строительство в ЦАР мини-атомной электростанции для ускорения экономического развития. Вопрос находится в стадии обсуждения. ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Четырнадцатого октября 2017 года президент ЦАР обратился к президенту РФ с просьбой об оказании содействия в оснащении вооружением, вспомогательным снаряжением и боеприпасами вооруженных сил ЦАР. С ведома ООН в конце января – начале февраля 2018 года на безвозмездной основе осуществлена доставка продукции военного назначения в Банги. С ведома Комитета СБ ООН в ЦАР также были командированы пять военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР. В декабре 2020 года МИД РФ сообщил, что Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности ЦАР дополнительно направила 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии. В июне 2023 года Лавров заявил, что в ЦАР находятся несколько сотен российских инструкторов, их работа будет продолжена. В марте 2024 года Молуа заявил, что российские военные инструкторы внесли огромный вклад в восстановление мира в Центральноафриканской Республике, и она не против увеличить их число, если возникнет необходимость. В августе 2018 года между Россией и ЦАР было подписано межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, в рамках которого в Беренго был создан центр, где военные ЦАР при помощи российских инструкторов учились обращаться с оружием и изучали методы ведения боя. Как отметил президент ЦАР, российские инструкторы подготовили более 10 тысяч военных, уже стоящих на защите республики и ее народа. Обсуждается создание в ЦАР российской военной базы. Посол РФ в ЦАР Александр Бикантов отметил, что обсуждаются взаимоприемлемые условия для создания российской базы, а сама инициатива входит в более широкий контекст укрепления двустороннего партнерства. По словам дипломата, официальной информации о формате будущей базы и сроках ее создания пока нет, однако факт обсуждения свидетельствует о высоком уровне доверия между странами. Москва поставила в Банги семь учебно-боевых самолетов L-39. Тем самым Россия фактически заложила основу для создания нового отдельного рода войск – армейской авиации – в составе ВС ЦАР. Как сообщил посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза, Туадера принял решение об обучении военных на операторов дронов в России. ГУМАНИТАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Развивается сотрудничество в сфере образования. Начиная с 1966 года и по настоящее время более 500 граждан ЦАР окончили советские/российские вузы. Актуальная квота на обучение центральноафриканских студентов в российских вузах по гражданским специальностям – 75 человек. В 2021 году Туадера подписал указ о введении изучения русского языка как обязательного предмета для преподавания в вузах страны. Его будут изучать с первого курса бакалавриата до магистратуры. Подписано соглашение о подготовке педагогических кадров с Липецким государственным педагогическим университетом имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. В октябре 2023 года на базе Университета Банги начал работу Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку РУДН имени П. Лумумбы. В Банги при поддержке РПЦ МП действует церковноприходская школа имени Сергия Радонежского, где изучают не только русский язык и основы православия, но и ремесла. В апреле 2022 года создана Ассоциация центральноафриканских выпускников советских и российских вузов. С 2021 года в Банги действует российский частный культурный центр "Русский дом". В 2025 году делегация Минпросвещения России посетила ЦАР с официальным визитом, в рамках которого были определены шаги дальнейшего расширения партнерства. Двенадцатого июня 2025 года министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел встречу с госминистром национального образования ЦАР Орельеном Симплисом Конгбеле-Зингасом и министром высшего образования, научных исследований и технологических инноваций ЦАР Жан-Лораном Сисса-Магале в Казани (Татарстан). Важной частью взаимодействия является проект создания совместной российско-центральноафриканской школы в Банги. Планируется организовать работу по внедрению изучения русского языка в школах и реформированию системы образования ЦАР. Важное направление сотрудничества – поддержка ЦАР в преодолении гуманитарного кризиса. В сентябре 2020 года силами МЧС России осуществлена доставка в ЦАР около восьми тонн медицинских препаратов и изделий. В августе 2022 года этой стране была передана партия российской сельхозпродукции объемом 540 тонн в рамках добровольного взноса РФ в Фонд Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) в 2021 году. В рамках реализации решений, принятых по итогам второго Саммита Россия - Африка в июле 2023 года в Санкт-Петербурге об оказании гуманитарной помощи ряду африканских государств, была осуществлена поставка российской пшеницы объемом 50 тысяч тонн для ЦАР, а 25 января 2024 года в порту Дуала (Камерун) завершена разгрузка двух судов, доставивших российское зерно. Между Банги и Яунде достигнута договоренность о его переработке в муку на территории Камеруна и последующей транспортировке в ЦАР. В 2023 году правительство России выделило 2,5 миллиона долларов в рамках добровольного взноса в Фонд ВПП ООН. В рамках взноса было осуществлено три поставки продовольственной помощи в виде желтого гороха – последняя из них состоялась в мае 2025 года. В конце 2025 года было объявлено о выделении еще двух миллионов долларов по линии ВПП ООН. Прорабатываются новые поставки.

2026

