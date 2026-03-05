https://1prime.ru/20260305/rossija-868030936.html
В Россию в 2025 году въехали более 32,5 тысячи украинцев
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Более 32,5 тысячи граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году, из них 30 тысяч приехали в Россию с частным визитом, более 1,3 тысячи - совершили деловой визит, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно имеющимся сведениям, в 2025 году на территорию России всего въехали 32 570 граждан Украины, из них 30 714 человек совершали частные визиты.
Кроме того, 1386 украинцев называли целью поездки в РФ деловой визит, 168 – приехали работать, 135 – по учебе. Также 133 человека приехали в качестве туристов, у 33 граждан был транзитный проезд.
Помимо этого, в прошлом году более 31 тысячи прибывших украинцев пересекли границу на авиатранспорте, 1079 человек – на автомобиле, 143 – в пешем порядке.
