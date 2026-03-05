https://1prime.ru/20260305/rossija-868033108.html
Россия поможет Лесото в развитии гидроэнергетики, заявил посол в ЮАР
ПРЕТОРИЯ, 5 мар - ПРАЙМ. Российский опыт в создании и эксплуатации энергетических объектов может помочь Лесото в сфере гидроэнергетики, заявил РИА Новости посол РФ в ЮАР Роман Амбаров.
Ранее делегация российской дипмиссии в ЮАР провела первый за все время дипотношений между странами прием в Королевстве Лесото, приуроченный ко дню дипломатического работника.
"Для Лесото, обладающего значительными водными запасами, обмен опытом и технологическими решениями с российскими профильными структурами может быть весьма востребованным. С этим напрямую связана и энергетика. Мы готовы содействовать в развитии гидроэнергетики и модернизации соответствующей инфраструктуры", - заявил посол.
Как он отметил, Россия уделяет особое внимание развитию африканскими партнерами собственных источников энергии, что способствует укреплению их технологического суверенитета.
