Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия поможет Лесото в развитии гидроэнергетики, заявил посол в ЮАР - 05.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260305/rossija-868033108.html
Россия поможет Лесото в развитии гидроэнергетики, заявил посол в ЮАР
Россия поможет Лесото в развитии гидроэнергетики, заявил посол в ЮАР - 05.03.2026, ПРАЙМ
Россия поможет Лесото в развитии гидроэнергетики, заявил посол в ЮАР
Российский опыт в создании и эксплуатации энергетических объектов может помочь Лесото в сфере гидроэнергетики, заявил РИА Новости посол РФ в ЮАР Роман Амбаров. | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T05:17+0300
2026-03-05T05:17+0300
энергетика
россия
юар
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868033108.jpg?1772677053
ПРЕТОРИЯ, 5 мар - ПРАЙМ. Российский опыт в создании и эксплуатации энергетических объектов может помочь Лесото в сфере гидроэнергетики, заявил РИА Новости посол РФ в ЮАР Роман Амбаров. Ранее делегация российской дипмиссии в ЮАР провела первый за все время дипотношений между странами прием в Королевстве Лесото, приуроченный ко дню дипломатического работника. "Для Лесото, обладающего значительными водными запасами, обмен опытом и технологическими решениями с российскими профильными структурами может быть весьма востребованным. С этим напрямую связана и энергетика. Мы готовы содействовать в развитии гидроэнергетики и модернизации соответствующей инфраструктуры", - заявил посол. Как он отметил, Россия уделяет особое внимание развитию африканскими партнерами собственных источников энергии, что способствует укреплению их технологического суверенитета.
юар
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, юар, рф
Энергетика, РОССИЯ, ЮАР, РФ
05:17 05.03.2026
 
Россия поможет Лесото в развитии гидроэнергетики, заявил посол в ЮАР

Посол Амбаров: опыт России поможет Лесото в развитии гидроэнергетики

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ПРЕТОРИЯ, 5 мар - ПРАЙМ. Российский опыт в создании и эксплуатации энергетических объектов может помочь Лесото в сфере гидроэнергетики, заявил РИА Новости посол РФ в ЮАР Роман Амбаров.
Ранее делегация российской дипмиссии в ЮАР провела первый за все время дипотношений между странами прием в Королевстве Лесото, приуроченный ко дню дипломатического работника.
"Для Лесото, обладающего значительными водными запасами, обмен опытом и технологическими решениями с российскими профильными структурами может быть весьма востребованным. С этим напрямую связана и энергетика. Мы готовы содействовать в развитии гидроэнергетики и модернизации соответствующей инфраструктуры", - заявил посол.
Как он отметил, Россия уделяет особое внимание развитию африканскими партнерами собственных источников энергии, что способствует укреплению их технологического суверенитета.
 
ЭнергетикаРОССИЯЮАРРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала