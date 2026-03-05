Россияне открыли почти на 40 процентов больше организаций в цветочной сфере

https://1prime.ru/20260305/rossijane-868035450.html

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Россияне по итогам 2025 года открыли почти на 40% больше организаций в цветочной сфере, чем в 2024 году, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile. "В 2025 году в России зарегистрировали 4296 организаций, занятых в выращивании, оптовой и розничной торговле цветами. Это на 37% больше, чем годом ранее: в 2024 году зарегистрировали 3140 организаций", - рассказали аналитики. Такая динамика объясняется тем, что предприниматели стремятся меньше зависеть от задержек поставок из-за ограничений на таможне и сложностей с оплатой импортных цветов, пояснил менеджер по развитию бизнеса маркетплейса цветов и подарков Flowwow Александр Венников. Помимо этого, за счет быстрой логистики цветы дольше остаются свежими, отметил эксперт. Он также добавил, что около 20% рынка заполнено локальной продукцией. Появление местных представителей позволит сократить издержки, а также сформировать единые рыночные стандарты. "Локальные сети позволяют получить более короткое и предсказуемое плечо, что повышает эффективность экономики отдельного магазина", - заключил эксперт.

