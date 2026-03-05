Россиянка рассказала о регистрации на первый рейс из Дубая в Петербург

https://1prime.ru/20260305/rossijanka-868029628.html

С.- ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Российская туристка рассказала РИА Новости, что проблем при регистрации на первый рейс из Дубая в Петербург после приостановки полетов не возникло. По ее словам перелет из Дубая в Петербург занял девять часов, маршрут пролегал через Египет, Турцию, Румынию. "Вообще никаких (проблем - ред.), просто приехали и зарегистрировались", - сообщила РИА Новости женщина. Ранее сообщалось, что первый рейс после приостановки полетов из Дубая в Петербург прибыл в 23.54 мск в среду. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.

