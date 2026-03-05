Россиянки назвали самый желанный подарок на 8 марта

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260305/rossijanki-868028919.html
2026-03-05T01:18+0300
2026-03-05T01:18+0300
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868028919.jpg?1772662719
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Самым желанным подарком на 8 марта российские женщины называют деньги, рассказали РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований ORO. "Большинство женщин на 8 марта предпочитают традиционные подарки. Согласно исследованию, 60% выбирают деньги, 57% - цветы, 51% - косметику и парфюмерию", - рассказали аналитики. Интересно, что с возрастом приоритеты немного смещаются. Девушки младшего возраста чаще всего называют самым желанным подарком цветы, тогда как женщины старше чаще отдают предпочтение деньгам. "Около 78% россиянок считают практичность главным критерием при выборе подарка. Среди состоящих в браке этот показатель выше. На втором месте - персонализация. 70% отмечают, что им важно индивидуальное внимание и учет личных предпочтений", - добавили там. Показательно, что в целом большинство женщин остаются довольны подарками на 8 марта. 55% россиянок говорят, что полученные подарки часто соответствуют ожиданиям. Доля женщин, полностью довольных подарками, выросла за год с 17% до 24%. А среди молодого поколения этот показатель вырос с 22% до 31%.
бизнес, общество
Бизнес, Общество
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Самым желанным подарком на 8 марта российские женщины называют деньги, рассказали РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований ORO.
"Большинство женщин на 8 марта предпочитают традиционные подарки. Согласно исследованию, 60% выбирают деньги, 57% - цветы, 51% - косметику и парфюмерию", - рассказали аналитики.
Интересно, что с возрастом приоритеты немного смещаются. Девушки младшего возраста чаще всего называют самым желанным подарком цветы, тогда как женщины старше чаще отдают предпочтение деньгам.
"Около 78% россиянок считают практичность главным критерием при выборе подарка. Среди состоящих в браке этот показатель выше. На втором месте - персонализация. 70% отмечают, что им важно индивидуальное внимание и учет личных предпочтений", - добавили там.
Показательно, что в целом большинство женщин остаются довольны подарками на 8 марта. 55% россиянок говорят, что полученные подарки часто соответствуют ожиданиям. Доля женщин, полностью довольных подарками, выросла за год с 17% до 24%. А среди молодого поколения этот показатель вырос с 22% до 31%.
 
