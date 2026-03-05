Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росстандарт принял новый ГОСТ на творог - 05.03.2026, ПРАЙМ
Росстандарт принял новый ГОСТ на творог
Росстандарт принял новый ГОСТ на творог - 05.03.2026, ПРАЙМ
Росстандарт принял новый ГОСТ на творог
Росстандарт принял новый ГОСТ на творог, его требования вступят в силу в январе 2027 года, выяснило РИА Новости, изучив данные документа. | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T01:48+0300
2026-03-05T01:48+0300
01:48 05.03.2026
 
Росстандарт принял новый ГОСТ на творог

Росстандарт принял новый ГОСТ на творог, его требования вступят в силу в январе 2027 года

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Росстандарт принял новый ГОСТ на творог, его требования вступят в силу в январе 2027 года, выяснило РИА Новости, изучив данные документа.
"Новая редакция стандарта сохраняет традиционный объект стандартизации - классический творог как кисломолочный продукт - и одновременно уточняет ряд показателей с учетом современной практики", - рассказали агентству в Росстандарте.
В частности, расширен перечень допустимого сырья, отражающий современные технологические решения. Среди новинок - коровье пастеризованное молоко и сгущенное молоко.
Кроме того, новый стандарт устанавливает более низкую норму по содержанию белка в твороге: теперь она составит 14%, 15% и 17% в зависимости от жирности продукта. Ранее это были 14%, 16% и 18%.
Другим нововведением стало установление нижнего порога кислотности. Если прежде стандарт ограничивал только максимальный показатель - не выше 210-240 градусов Тернера, - то теперь продукт должен иметь кислотность не менее 150 градусов. "Это дополнительная мера против возможной фальсификации и инструмент защиты добросовестных производителей", - объяснили в Росстандарте.
Помимо этого, изменены нормы влажности творога: минимальный порог массовой доли влаги повышен с 60% до 65%. Как отметили в Росстандарте, это позволяет точнее регламентировать консистенцию творога.
"Обновление направлено не на ужесточение ради ужесточения, а на повышение прозрачности, устранение возможных правовых коллизий, адаптацию документа к современной нормативной среде. Производителям предоставлен комфортный переходный период до 1 января 2027 года, что позволяет отрасли планомерно внедрять обновленные требования", - рассказали в Росстандарте.
Новый ГОСТ носит рекомендательный характер, как и большинство действующих в России ГОСТов. Они служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.
 
