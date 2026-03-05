Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ростех" установил цифровой радиолокатор в курильском аэропорту - 05.03.2026
"Ростех" установил цифровой радиолокатор в курильском аэропорту
"Ростех" установил цифровой радиолокатор в курильском аэропорту - 05.03.2026, ПРАЙМ
"Ростех" установил цифровой радиолокатор в курильском аэропорту
Компания "Азимут", входящая в госкорпорацию "Ростех", установила в аэропорту "Менделеево" на острове Кунашир цифровой радиолокатор, который позволит самолетам... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T09:53+0300
2026-03-05T09:53+0300
технологии
бизнес
россия
кунашир
чукотка
ямал
ростех
азимут
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/22/834432222_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bb29888b35d1844d45da542916babbfa.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Компания "Азимут", входящая в госкорпорацию "Ростех", установила в аэропорту "Менделеево" на острове Кунашир цифровой радиолокатор, который позволит самолетам летать даже в сложных метеоусловиях, сообщили в "Ростехе". "Наша компания "Азимут" установила новый цифровой радиолокатор АОРЛ-АМИ 2700 в аэропорту Менделеево на самом южном острове Большой Курильской гряды - Кунашире. Радар позволит самолетам взлетать и садиться в условиях плотных туманов, которые нередки в этой местности. Диспетчеры смогут управлять воздушными судами вне зависимости от метеоусловий", - говорится в сообщении. Новый радиолокатор позволит увеличить пропускную способность аэропорта, повысить качество обмена информацией с самолетами и уменьшить нагрузку на диспетчерские службы, отметили в "Ростехе". Аналогичное оборудование уже работает на Чукотке, Ямале и других районах Крайнего Севера. Госкорпорация "Ростех" - крупнейшая машиностроительная компания РФ. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и другие.
кунашир
чукотка
ямал
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
технологии, бизнес, россия, кунашир, чукотка, ямал, ростех, азимут
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Кунашир, Чукотка, ЯМАЛ, Ростех, Азимут
09:53 05.03.2026
 
"Ростех" установил цифровой радиолокатор в курильском аэропорту

"Ростех" установил цифровой радиолокатор в курильском аэропорту "Менделеево"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРостех эмблема
Ростех эмблема - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Ростех эмблема. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Компания "Азимут", входящая в госкорпорацию "Ростех", установила в аэропорту "Менделеево" на острове Кунашир цифровой радиолокатор, который позволит самолетам летать даже в сложных метеоусловиях, сообщили в "Ростехе".
"Наша компания "Азимут" установила новый цифровой радиолокатор АОРЛ-АМИ 2700 в аэропорту Менделеево на самом южном острове Большой Курильской гряды - Кунашире. Радар позволит самолетам взлетать и садиться в условиях плотных туманов, которые нередки в этой местности. Диспетчеры смогут управлять воздушными судами вне зависимости от метеоусловий", - говорится в сообщении.
Новый радиолокатор позволит увеличить пропускную способность аэропорта, повысить качество обмена информацией с самолетами и уменьшить нагрузку на диспетчерские службы, отметили в "Ростехе". Аналогичное оборудование уже работает на Чукотке, Ямале и других районах Крайнего Севера.
Госкорпорация "Ростех" - крупнейшая машиностроительная компания РФ. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и другие.
ТехнологииБизнесРОССИЯКунаширЧукоткаЯМАЛРостехАзимут
 
 
