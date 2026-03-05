https://1prime.ru/20260305/rostekh-868039789.html

"Ростех" установил цифровой радиолокатор в курильском аэропорту

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Компания "Азимут", входящая в госкорпорацию "Ростех", установила в аэропорту "Менделеево" на острове Кунашир цифровой радиолокатор, который позволит самолетам летать даже в сложных метеоусловиях, сообщили в "Ростехе". "Наша компания "Азимут" установила новый цифровой радиолокатор АОРЛ-АМИ 2700 в аэропорту Менделеево на самом южном острове Большой Курильской гряды - Кунашире. Радар позволит самолетам взлетать и садиться в условиях плотных туманов, которые нередки в этой местности. Диспетчеры смогут управлять воздушными судами вне зависимости от метеоусловий", - говорится в сообщении. Новый радиолокатор позволит увеличить пропускную способность аэропорта, повысить качество обмена информацией с самолетами и уменьшить нагрузку на диспетчерские службы, отметили в "Ростехе". Аналогичное оборудование уже работает на Чукотке, Ямале и других районах Крайнего Севера. Госкорпорация "Ростех" - крупнейшая машиностроительная компания РФ. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и другие.

