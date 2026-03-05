https://1prime.ru/20260305/rynok-868061051.html

Российский рынок акций повысился за основную торговую сессию

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии четверга вырос на 0,54%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,54%, до 2825 пунктов ровно, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,72%, до 1 140,74 пункта, долларовый РТС поднялся на 0,04%, до 1 138,17 пункта. Падение юаневого индекса обусловлено ростом китайской валюты к рублю более чем на 10 копеек.

