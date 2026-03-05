https://1prime.ru/20260305/rynok-868061842.html

Российский рынок акций немного повысился в четверг

Российский рынок акций немного повысился в четверг - 05.03.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций немного повысился в четверг

05.03.2026

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга немного повысился, удержавшись выше ключевого уровня 2800 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,54%, до 2825 пунктов ровно, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,72%, до 1 140,74 пункта, долларовый РТС поднялся на 0,04%, до 1 138,17 пункта. Падение юаневого индекса обусловлено ростом китайской валюты к рублю более чем на 10 копеек. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Немного вверх Российский рынок акций в основные торги четверга преимущественно умеренно повышался, удерживаясь выше психологически значимого уровня 2800 пунктов по индексу Мосбиржи. "Индекс Мосбиржи сегодня возобновил повышательную динамику. Накануне поддержка 2800 пунктов устояла – технически благоприятный знак. Отчет Росстата по инфляции подтвердил тенденцию на снижение темпов роста цен. Ослабление рубля послужило почвой для позитивной переоценки акций экспортеров. Общим настроем продолжает править геополитика. Цены на нефть пока стабилизировались чуть выше 80 долларов, но чем дольше будут длиться военные действия в регионе, тем ближе будет трехзначный уровень нефтяных цен", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подорожали бумаги "Татнефти" (+2,8%), ВТБ (+2,5%), "Совкомфлота" (+2,4%). Подешевели бумаги ММК (-2,1%), "Северстали" (-2,1%), НЛМК (-1,9%), "Аэрофлота" (-1,9%). Акции Мосбиржи (-0,8%) вечером компенсировали большую часть утреннего падения после новостей о том, что ее чистая прибыль по МСФО в 2025 году снизилась на 25% и составила 59,391 миллиарда рублей. Игроки рынка вечером обратили внимание на рекомендацию набсовета Мосбиржи выплатить дивиденды за 2025 год в размере 19,57 рубля на акцию. Стоимость нефти к 19.51 мск росла на 3,93% до 84,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,5% до 99,27 пункта. Прогнозы Высокие цены на нефть по-прежнему компенсируют недостаток ясности по переговорному треку по Украине, и в случае их снижения возможен откат индекса в диапазоне 2750–2800 пунктов при условии отсутствия поддержки со стороны других факторов, считает Андрей Алексеев из УК "Первая". Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии закрепились в сдержанном плюсе и удерживаются выше ближайших поддержек 2810 пунктов и 1135 пунктов соответственно в том числе благодаря интересу к акциям-бенефициарам геополитической напряженности, отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал". "Данного фактора, однако, недостаточно для роста "широкого рынка", так же, как и начала дивидендного сезона, несмотря на привлекательную дивидендную доходность акций отдельных эмитентов", - добавляет она.

