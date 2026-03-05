https://1prime.ru/20260305/samolet-868043018.html
В аэропортах Пензы и Саратова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Пензы и Саратова, сообщила Росавиация. "Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
