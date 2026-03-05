Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропортах Пензы и Саратова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов - 05.03.2026
В аэропортах Пензы и Саратова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропортах Пензы и Саратова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов - 05.03.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Пензы и Саратова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Пензы и Саратова, сообщила Росавиация. | 05.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Пензы и Саратова, сообщила Росавиация. "Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865772317_28:0:484:342_1920x0_80_0_0_9bcc697871bf16db5851eb882aa03660.jpg
бизнес, россия, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Росавиация
11:46 05.03.2026
 
В аэропортах Пензы и Саратова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В Пензе и Саратове ввели временные ограничения на прием воздушных судов

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Пензы и Саратова, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
