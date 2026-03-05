Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС может ослабить санкции против российской нефти, заявили в Kpler - 05.03.2026, ПРАЙМ
ЕС может ослабить санкции против российской нефти, заявили в Kpler
ЕС может ослабить санкции против российской нефти, заявили в Kpler - 05.03.2026, ПРАЙМ
ЕС может ослабить санкции против российской нефти, заявили в Kpler
Евросоюз может ослабить санкции на импорт российских энергоресурсов из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, заявил директор по исследованиям рынка нефти... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T16:28+0300
2026-03-05T16:28+0300
мировая экономика
украина
ближний восток
европа
ес
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/77647/23/776472309_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_4df8fe67e26b7c48e6bb5f62f0dad622.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Евросоюз может ослабить санкции на импорт российских энергоресурсов из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, заявил директор по исследованиям рынка нефти и танкеров Kpler Андон Павлов. "Я думаю, что, если до войны на Ближнем Востоке шансы были близки к 1%, то сейчас я бы сказал, что, на мой взгляд, они колеблются в районе отметки в 30%... Если это затянется больше чем на пару недель, я не удивлюсь, если увижу постепенное возвращение, по крайней мере, в той или иной форме", - сказал он на вебинаре Kpler, посвященном конфликту на Ближнем Востоке, отвечая на вопрос, есть ли шанс, что в текущей ситуации Европа ослабит антироссийские санкции. По его словам, в том, что США решили бессрочно вывести из-под санкций немецкое подразделение "Роснефти", "что-то есть". Однако, добавил Павлов, в первую очередь нужно обратить внимание на то, что наращивать закупки российской нефти в скором времени, вероятно, начнет Индия. Киев 27 января остановил единственные оставшиеся поставки российской нефти в Европу, которые идут по нефтепроводу "Дружба" транзитом через Украину в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждения трубопровода. "Да, ЕС призвал Украину возобновить поставки как можно скорее в конце прошлой недели, и в ближайшие недели это станет все более важным предметом спора", - сказал Павлов, отвечая на вопрос РИА Новости о ситуации с "Дружбой". Издание Politico в четверг со ссылкой на евродипломатов писало, что несколько стран ЕС оказывали давление на Украину, чтобы та предоставила доступ для осмотра нефтепровода "Дружба", но Киев ответил резким отказом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что его страна создала комиссию для инспекции состояния нефтепровода и требует, чтобы чтобы Владимир Зеленский пустил ее на Украину. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны с целью шантажа для приближения Украины к членству в ЕС.
украина
ближний восток
европа
мировая экономика, украина, ближний восток, европа, ес, роснефть
Мировая экономика, УКРАИНА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕВРОПА, ЕС, Роснефть
ЕС может ослабить санкции против российской нефти, заявили в Kpler

Павлов: ЕС может ослабить санкции против нефти из РФ из-за конфликта на Ближнем Востоке

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Евросоюз может ослабить санкции на импорт российских энергоресурсов из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, заявил директор по исследованиям рынка нефти и танкеров Kpler Андон Павлов.
"Я думаю, что, если до войны на Ближнем Востоке шансы были близки к 1%, то сейчас я бы сказал, что, на мой взгляд, они колеблются в районе отметки в 30%... Если это затянется больше чем на пару недель, я не удивлюсь, если увижу постепенное возвращение, по крайней мере, в той или иной форме", - сказал он на вебинаре Kpler, посвященном конфликту на Ближнем Востоке, отвечая на вопрос, есть ли шанс, что в текущей ситуации Европа ослабит антироссийские санкции.
По его словам, в том, что США решили бессрочно вывести из-под санкций немецкое подразделение "Роснефти", "что-то есть". Однако, добавил Павлов, в первую очередь нужно обратить внимание на то, что наращивать закупки российской нефти в скором времени, вероятно, начнет Индия.
Киев 27 января остановил единственные оставшиеся поставки российской нефти в Европу, которые идут по нефтепроводу "Дружба" транзитом через Украину в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждения трубопровода. "Да, ЕС призвал Украину возобновить поставки как можно скорее в конце прошлой недели, и в ближайшие недели это станет все более важным предметом спора", - сказал Павлов, отвечая на вопрос РИА Новости о ситуации с "Дружбой".
Издание Politico в четверг со ссылкой на евродипломатов писало, что несколько стран ЕС оказывали давление на Украину, чтобы та предоставила доступ для осмотра нефтепровода "Дружба", но Киев ответил резким отказом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что его страна создала комиссию для инспекции состояния нефтепровода и требует, чтобы чтобы Владимир Зеленский пустил ее на Украину. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны с целью шантажа для приближения Украины к членству в ЕС.
Мировая экономикаУКРАИНАБЛИЖНИЙ ВОСТОКЕВРОПАЕСРоснефть
 
 
