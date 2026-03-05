В Саратове инициировали проверку платежек за отопление

https://1prime.ru/20260305/saratov-868059258.html

САРАТОВ, 5 мар - ПРАЙМ. Прокуратура Саратовской области инициировала проверку местного филиала ПАО "Т Плюс" после обращения спикера Госдумы Вячеслава Володина с просьбой проверить кратный рост стоимости платы за отопление. "Жители сообщают, что за два зимних месяца 2026 года им поступили квитанции на оплату коммунальной услуги по теплоснабжению, в которых стоимость услуги была повышена на 30 и более процентов. Необходимо отметить, что разница стоимости коммунальной услуги по теплоснабжению между многоквартирными домами, располагающимися в одном районе города Саратова, достигает нескольких раз", - говорится в обращении в прокуратуру, которое опубликовано на платформе Max в канале "Володин Саратов", посвященном работе председателя ГД в регионе. В надзорном ведомстве сообщили, что по поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко после депутатского запроса Володина незамедлительно начата проверка. Ведомство добавило, что в текущий осенне-зимний период поступило свыше 800 обращений, в том числе из-за ненадлежащего оказания услуг по отоплению и завышенного размера платежей. Опрос в канале "Володин Саратов" в Мах прошли более 3,3 тысячи человек. Из них 2,7 тысячи сообщили о росте суммы платежа более чем на 30%, еще 409 - от 20 до 30%, роста не заметили всего 50 опрошенных.

