Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Саратове инициировали проверку платежек за отопление - 05.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260305/saratov-868059258.html
В Саратове инициировали проверку платежек за отопление
В Саратове инициировали проверку платежек за отопление - 05.03.2026, ПРАЙМ
В Саратове инициировали проверку платежек за отопление
Прокуратура Саратовской области инициировала проверку местного филиала ПАО "Т Плюс" после обращения спикера Госдумы Вячеслава Володина с просьбой проверить... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T18:10+0300
2026-03-05T18:10+0300
вячеслав володин
т плюс
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863807272_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_55ea7bfc22f9fb27ac5645164fe0ad08.jpg
САРАТОВ, 5 мар - ПРАЙМ. Прокуратура Саратовской области инициировала проверку местного филиала ПАО "Т Плюс" после обращения спикера Госдумы Вячеслава Володина с просьбой проверить кратный рост стоимости платы за отопление. "Жители сообщают, что за два зимних месяца 2026 года им поступили квитанции на оплату коммунальной услуги по теплоснабжению, в которых стоимость услуги была повышена на 30 и более процентов. Необходимо отметить, что разница стоимости коммунальной услуги по теплоснабжению между многоквартирными домами, располагающимися в одном районе города Саратова, достигает нескольких раз", - говорится в обращении в прокуратуру, которое опубликовано на платформе Max в канале "Володин Саратов", посвященном работе председателя ГД в регионе. В надзорном ведомстве сообщили, что по поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко после депутатского запроса Володина незамедлительно начата проверка. Ведомство добавило, что в текущий осенне-зимний период поступило свыше 800 обращений, в том числе из-за ненадлежащего оказания услуг по отоплению и завышенного размера платежей. Опрос в канале "Володин Саратов" в Мах прошли более 3,3 тысячи человек. Из них 2,7 тысячи сообщили о росте суммы платежа более чем на 30%, еще 409 - от 20 до 30%, роста не заметили всего 50 опрошенных.
https://1prime.ru/20260228/rossija-867890335.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863807272_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_dbbecb99533b49dcf2ec8f62941b8178.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вячеслав володин, т плюс, госдума
Вячеслав Володин, Т Плюс, Госдума
18:10 05.03.2026
 
В Саратове инициировали проверку платежек за отопление

В Саратове после обращения Володина инициировали проверку платежек за отопление

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДенежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
САРАТОВ, 5 мар - ПРАЙМ. Прокуратура Саратовской области инициировала проверку местного филиала ПАО "Т Плюс" после обращения спикера Госдумы Вячеслава Володина с просьбой проверить кратный рост стоимости платы за отопление.
"Жители сообщают, что за два зимних месяца 2026 года им поступили квитанции на оплату коммунальной услуги по теплоснабжению, в которых стоимость услуги была повышена на 30 и более процентов. Необходимо отметить, что разница стоимости коммунальной услуги по теплоснабжению между многоквартирными домами, располагающимися в одном районе города Саратова, достигает нескольких раз", - говорится в обращении в прокуратуру, которое опубликовано на платформе Max в канале "Володин Саратов", посвященном работе председателя ГД в регионе.
В надзорном ведомстве сообщили, что по поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко после депутатского запроса Володина незамедлительно начата проверка. Ведомство добавило, что в текущий осенне-зимний период поступило свыше 800 обращений, в том числе из-за ненадлежащего оказания услуг по отоплению и завышенного размера платежей.
Опрос в канале "Володин Саратов" в Мах прошли более 3,3 тысячи человек. Из них 2,7 тысячи сообщили о росте суммы платежа более чем на 30%, еще 409 - от 20 до 30%, роста не заметили всего 50 опрошенных.
В России с 1 марта заработает запрет на списание старых платежных данных
28 февраля, 00:25
 
Вячеслав ВолодинТ ПлюсГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала