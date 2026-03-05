https://1prime.ru/20260305/senat-868029298.html

Сенат Бразилии одобрил соглашение о свободной торговле с ЕС

Сенат Бразилии одобрил соглашение о свободной торговле с ЕС - 05.03.2026, ПРАЙМ

Сенат Бразилии одобрил соглашение о свободной торговле с ЕС

Сенат Бразилии единогласно одобрил соглашение о свободной торговле между Меркосур и Европейским союзом, сообщил портал G1. | 05.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-05T01:51+0300

2026-03-05T01:51+0300

2026-03-05T01:51+0300

экономика

мировая экономика

бразилия

парагвай

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868029298.jpg?1772664713

МЕХИКО, 5 мар - ПРАЙМ. Сенат Бразилии единогласно одобрил соглашение о свободной торговле между Меркосур и Европейским союзом, сообщил портал G1. "Охват соглашения несоизмеримо выходит за рамки снижения тарифов или установления квот. Его по-настоящему трансформирующий потенциал заключается в положениях, касающихся инвестиций, финансовых потоков, услуг, средств платежа, передачи технологий, доступа к государственным закупкам и правил конкуренции", - заявила докладчик по документу сенатор Тереза Кристина, которую цитирует издание на своем сайте. Верхняя палата стала последней стадией рассмотрения документа в Бразилии, необходимой для его вступления в силу в стране. Договор был подписан 17 января в Парагвае после более чем 25 лет переговоров. Как сообщается, соглашение было ратифицировано единогласно. Несмотря на инициативу части европейских законодателей направить документ в Суд ЕС, что может отсрочить его окончательное внедрение до двух лет, дипломаты рассчитывают на временное применение соглашения уже в марте, пишет G1. Соглашение предусматривает постепенное снижение или отмену импортных и экспортных пошлин, которые затрагивают более 90% товарооборота между европейским и южноамериканским блоками. Таким образом создается одна из крупнейших зон свободной торговли в мире, объединяющая рынки с населением свыше 700 миллионов человек.

бразилия

парагвай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, бразилия, парагвай, ес