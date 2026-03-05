Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сенат Бразилии одобрил соглашение о свободной торговле с ЕС - 05.03.2026
Сенат Бразилии одобрил соглашение о свободной торговле с ЕС
Сенат Бразилии одобрил соглашение о свободной торговле с ЕС
МЕХИКО, 5 мар - ПРАЙМ. Сенат Бразилии единогласно одобрил соглашение о свободной торговле между Меркосур и Европейским союзом, сообщил портал G1. "Охват соглашения несоизмеримо выходит за рамки снижения тарифов или установления квот. Его по-настоящему трансформирующий потенциал заключается в положениях, касающихся инвестиций, финансовых потоков, услуг, средств платежа, передачи технологий, доступа к государственным закупкам и правил конкуренции", - заявила докладчик по документу сенатор Тереза Кристина, которую цитирует издание на своем сайте. Верхняя палата стала последней стадией рассмотрения документа в Бразилии, необходимой для его вступления в силу в стране. Договор был подписан 17 января в Парагвае после более чем 25 лет переговоров. Как сообщается, соглашение было ратифицировано единогласно. Несмотря на инициативу части европейских законодателей направить документ в Суд ЕС, что может отсрочить его окончательное внедрение до двух лет, дипломаты рассчитывают на временное применение соглашения уже в марте, пишет G1. Соглашение предусматривает постепенное снижение или отмену импортных и экспортных пошлин, которые затрагивают более 90% товарооборота между европейским и южноамериканским блоками. Таким образом создается одна из крупнейших зон свободной торговли в мире, объединяющая рынки с населением свыше 700 миллионов человек.
Сенат Бразилии одобрил соглашение о свободной торговле с ЕС

Сенат Бразилии одобрил соглашение о свободной торговле между Меркосур и ЕС

МЕХИКО, 5 мар - ПРАЙМ. Сенат Бразилии единогласно одобрил соглашение о свободной торговле между Меркосур и Европейским союзом, сообщил портал G1.
"Охват соглашения несоизмеримо выходит за рамки снижения тарифов или установления квот. Его по-настоящему трансформирующий потенциал заключается в положениях, касающихся инвестиций, финансовых потоков, услуг, средств платежа, передачи технологий, доступа к государственным закупкам и правил конкуренции", - заявила докладчик по документу сенатор Тереза Кристина, которую цитирует издание на своем сайте.
Верхняя палата стала последней стадией рассмотрения документа в Бразилии, необходимой для его вступления в силу в стране. Договор был подписан 17 января в Парагвае после более чем 25 лет переговоров. Как сообщается, соглашение было ратифицировано единогласно.
Несмотря на инициативу части европейских законодателей направить документ в Суд ЕС, что может отсрочить его окончательное внедрение до двух лет, дипломаты рассчитывают на временное применение соглашения уже в марте, пишет G1.
Соглашение предусматривает постепенное снижение или отмену импортных и экспортных пошлин, которые затрагивают более 90% товарооборота между европейским и южноамериканским блоками. Таким образом создается одна из крупнейших зон свободной торговли в мире, объединяющая рынки с населением свыше 700 миллионов человек.
 
Заголовок открываемого материала