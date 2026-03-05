Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шойгу рассказал о последствиях ситуации вокруг Ирана для энергетики - 05.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260305/shoygu-868051204.html
Шойгу рассказал о последствиях ситуации вокруг Ирана для энергетики
Шойгу рассказал о последствиях ситуации вокруг Ирана для энергетики - 05.03.2026, ПРАЙМ
Шойгу рассказал о последствиях ситуации вокруг Ирана для энергетики
Ситуация вокруг Ирана уже имеет крайне серьезные последствия, они еще долго будут сказываться в энергетике, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T15:11+0300
2026-03-05T15:11+0300
газ
иран
рф
сергей шойгу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1c/855347671_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_2b92da51e1361f69c273db8e7b5bd7dd.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Ситуация вокруг Ирана уже имеет крайне серьезные последствия, они еще долго будут сказываться в энергетике, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Мы сегодня имеем дело с крайне серьезными последствиями, которые будут еще долго-долго-долго сказываться на жизни не только этого региона (Ирана - ред.), а в целом планеты. Это касается и энергетического, и продовольственного вопросов, это касается и сжиженного природного газа, и нефти, это касается и логистики", - сказал Шойгу.
https://1prime.ru/20260305/iran-868033664.html
иран
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1c/855347671_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_888abb5b98fc85751e04c6332101ccdc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, иран, рф, сергей шойгу
Газ, ИРАН, РФ, Сергей Шойгу
15:11 05.03.2026
 
Шойгу рассказал о последствиях ситуации вокруг Ирана для энергетики

Шойгу: ситуация в Иране имеет крайне серьезные последствия, скажется на энергетике

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу. Архивное фото
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Ситуация вокруг Ирана уже имеет крайне серьезные последствия, они еще долго будут сказываться в энергетике, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Мы сегодня имеем дело с крайне серьезными последствиями, которые будут еще долго-долго-долго сказываться на жизни не только этого региона (Ирана - ред.), а в целом планеты. Это касается и энергетического, и продовольственного вопросов, это касается и сжиженного природного газа, и нефти, это касается и логистики", - сказал Шойгу.
Закрытие авиабазы США в Киргизии - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
"Придется уйти". В США заговорили о бесславном завершении войны в Иране
05:44
 
ГазИРАНРФСергей Шойгу
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала