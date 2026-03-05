https://1prime.ru/20260305/shoygu-868051204.html

Шойгу рассказал о последствиях ситуации вокруг Ирана для энергетики

Шойгу рассказал о последствиях ситуации вокруг Ирана для энергетики - 05.03.2026, ПРАЙМ

Шойгу рассказал о последствиях ситуации вокруг Ирана для энергетики

05.03.2026

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Ситуация вокруг Ирана уже имеет крайне серьезные последствия, они еще долго будут сказываться в энергетике, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Мы сегодня имеем дело с крайне серьезными последствиями, которые будут еще долго-долго-долго сказываться на жизни не только этого региона (Ирана - ред.), а в целом планеты. Это касается и энергетического, и продовольственного вопросов, это касается и сжиженного природного газа, и нефти, это касается и логистики", - сказал Шойгу.

