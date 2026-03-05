https://1prime.ru/20260305/spam-868054008.html

Банк России оценил ситуацию с жалобами на спам-звонки банков

АНОСИНО (Московская обл.), 5 мар - ПРАЙМ. Банк России не фиксирует роста количества жалоб на спам-звонки со стороны банков, рассказал РИА Новости руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. "У нас нет какого-то заметного количества жалоб сейчас на спам-звонки. Эта проблема была актуальна, пожалуй, пару лет назад, мы вместе с ФНС ей занимались. На сегодня как минимум системного эффекта негативного здесь мы не видим", - сказал он в кулуарах ежегодной встречи кредитных организаций с Банком России. Он добавил, что "заблокировать канал с банком, это значит отключить себя от понимания того, что происходит" - так как, по его словам, банк может звонить с целью уведомить клиента о просрочке, окончании депозита или блокировке.

