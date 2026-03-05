Иммиграционную службу США хотят обязать отчитываться перед конгрессом

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономика
https://1prime.ru/20260305/ssha-868029008.html
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
ice
ВАШИНГТОН, 5 мар — ПРАЙМ. Иммиграционную и таможенную службу США (ICE), которая в последние месяцы регулярно оказывается в центре скандалов из-за миграционной политики и условий содержания мигрантов, предлагают обязать ежемесячно подробно отчитываться перед конгрессом о расходах и источниках финансирования, выяснило РИА Новости на основе данных предлагаемого законопроекта. ICE должна будет "ежемесячно представлять комитетам по ассигнованиям палаты представителей и сената полную информацию обо всех источниках получаемых средств, ключевых допущениях по расходам, а также прогнозах затрат и объёмах операций", свидетельствуют изученные РИА Новости данные. От службы требуют раскрывать не только фактические расходы, но и бюджетные расчёты: какие параметры заложены в финансовом планировании, как меняются траты по основным направлениям работы и какие операции ведомство планирует проводить. По замыслу авторов, это должно дать конгрессу более полное представление о расходовании средств на задержание, содержание и депортацию мигрантов. Законопроект в целом определяет финансирование министерства внутренней безопасности и его подразделений, однако самые жёсткие требования по прозрачности, как выяснило РИА Новости, прописаны именно для ICE. Ведомство должно раскрывать все источники средств, включая внутренние перераспределения бюджета и использование специальных фондов. Документ также предусматривает не менее 5 миллионов долларов на программу Blue Campaign по борьбе с торговлей людьми. Выделение средств возможно только после уведомления комитетов конгресса по ассигнованиям. Кроме того, часть финансирования разрешается направлять на программы экстренной поддержки сотрудников министерства. Законопроект был внесён в палату представителей 2 марта и находится на начальной стадии рассмотрения. Для вступления в силу он должен пройти обе палаты конгресса и быть подписан президентом США Дональдом Трампом.
мировая экономика, сша, дональд трамп, ice
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, ICE
01:39 05.03.2026
 
ВАШИНГТОН, 5 мар — ПРАЙМ. Иммиграционную и таможенную службу США (ICE), которая в последние месяцы регулярно оказывается в центре скандалов из-за миграционной политики и условий содержания мигрантов, предлагают обязать ежемесячно подробно отчитываться перед конгрессом о расходах и источниках финансирования, выяснило РИА Новости на основе данных предлагаемого законопроекта.
ICE должна будет "ежемесячно представлять комитетам по ассигнованиям палаты представителей и сената полную информацию обо всех источниках получаемых средств, ключевых допущениях по расходам, а также прогнозах затрат и объёмах операций", свидетельствуют изученные РИА Новости данные.
От службы требуют раскрывать не только фактические расходы, но и бюджетные расчёты: какие параметры заложены в финансовом планировании, как меняются траты по основным направлениям работы и какие операции ведомство планирует проводить. По замыслу авторов, это должно дать конгрессу более полное представление о расходовании средств на задержание, содержание и депортацию мигрантов.
Законопроект в целом определяет финансирование министерства внутренней безопасности и его подразделений, однако самые жёсткие требования по прозрачности, как выяснило РИА Новости, прописаны именно для ICE. Ведомство должно раскрывать все источники средств, включая внутренние перераспределения бюджета и использование специальных фондов.
Документ также предусматривает не менее 5 миллионов долларов на программу Blue Campaign по борьбе с торговлей людьми. Выделение средств возможно только после уведомления комитетов конгресса по ассигнованиям. Кроме того, часть финансирования разрешается направлять на программы экстренной поддержки сотрудников министерства.
Законопроект был внесён в палату представителей 2 марта и находится на начальной стадии рассмотрения. Для вступления в силу он должен пройти обе палаты конгресса и быть подписан президентом США Дональдом Трампом.
 
