Иммиграционную службу США хотят обязать отчитываться перед конгрессом

2026-03-05T01:39+0300

экономика

мировая экономика

сша

дональд трамп

ice

ВАШИНГТОН, 5 мар — ПРАЙМ. Иммиграционную и таможенную службу США (ICE), которая в последние месяцы регулярно оказывается в центре скандалов из-за миграционной политики и условий содержания мигрантов, предлагают обязать ежемесячно подробно отчитываться перед конгрессом о расходах и источниках финансирования, выяснило РИА Новости на основе данных предлагаемого законопроекта. ICE должна будет "ежемесячно представлять комитетам по ассигнованиям палаты представителей и сената полную информацию обо всех источниках получаемых средств, ключевых допущениях по расходам, а также прогнозах затрат и объёмах операций", свидетельствуют изученные РИА Новости данные. От службы требуют раскрывать не только фактические расходы, но и бюджетные расчёты: какие параметры заложены в финансовом планировании, как меняются траты по основным направлениям работы и какие операции ведомство планирует проводить. По замыслу авторов, это должно дать конгрессу более полное представление о расходовании средств на задержание, содержание и депортацию мигрантов. Законопроект в целом определяет финансирование министерства внутренней безопасности и его подразделений, однако самые жёсткие требования по прозрачности, как выяснило РИА Новости, прописаны именно для ICE. Ведомство должно раскрывать все источники средств, включая внутренние перераспределения бюджета и использование специальных фондов. Документ также предусматривает не менее 5 миллионов долларов на программу Blue Campaign по борьбе с торговлей людьми. Выделение средств возможно только после уведомления комитетов конгресса по ассигнованиям. Кроме того, часть финансирования разрешается направлять на программы экстренной поддержки сотрудников министерства. Законопроект был внесён в палату представителей 2 марта и находится на начальной стадии рассмотрения. Для вступления в силу он должен пройти обе палаты конгресса и быть подписан президентом США Дональдом Трампом.

сша

мировая экономика, сша, дональд трамп, ice