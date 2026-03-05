Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США число заявок на пособие по безработице за неделю не изменилось - 05.03.2026
https://1prime.ru/20260305/ssha-868055695.html
В США число заявок на пособие по безработице за неделю не изменилось
В США число заявок на пособие по безработице за неделю не изменилось - 05.03.2026, ПРАЙМ
В США число заявок на пособие по безработице за неделю не изменилось
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 февраля, не изменилось по сравнению с пересмотренным значением предыдущей... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T16:54+0300
2026-03-05T16:54+0300
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83086/08/830860887_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a94aa2a7ed2cce8403a54d25a8d401ad.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 февраля, не изменилось по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 213 тысяч, сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя до 215 тысяч заявок с изначального уровня предыдущей недели в 212 тысяч. Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 4750 по сравнению с пересмотренным показателем недельной давности - до 215 750. Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 февраля, выросло на 46 тысяч к пересмотренному показателю недельной давности и составило 1,868 миллиона. Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
сша
Новости
ru-RU
мировая экономика, сша
Мировая экономика, США
16:54 05.03.2026
 
В США число заявок на пособие по безработице за неделю не изменилось

Минтруд США: число заявок на пособие по безработице за неделю не изменилось

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 февраля, не изменилось по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 213 тысяч, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя до 215 тысяч заявок с изначального уровня предыдущей недели в 212 тысяч.
Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 4750 по сравнению с пересмотренным показателем недельной давности - до 215 750.
Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 февраля, выросло на 46 тысяч к пересмотренному показателю недельной давности и составило 1,868 миллиона.
Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
Мировая экономикаСША
 
 
