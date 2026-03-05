https://1prime.ru/20260305/ssha-868055695.html

В США число заявок на пособие по безработице за неделю не изменилось

2026-03-05T16:54+0300

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 февраля, не изменилось по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 213 тысяч, сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя до 215 тысяч заявок с изначального уровня предыдущей недели в 212 тысяч. Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 4750 по сравнению с пересмотренным показателем недельной давности - до 215 750. Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 февраля, выросло на 46 тысяч к пересмотренному показателю недельной давности и составило 1,868 миллиона. Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.

