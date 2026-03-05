Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин США разрешил операции с немецкими подразделениями "Роснефти" - 05.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260305/ssha-868059906.html
Минфин США разрешил операции с немецкими подразделениями "Роснефти"
Минфин США разрешил операции с немецкими подразделениями "Роснефти" - 05.03.2026, ПРАЙМ
Минфин США разрешил операции с немецкими подразделениями "Роснефти"
Минфин США разрешил операции с немецкими подразделениями "Роснефти" Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH, следует из опубликованной лицензии... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T18:39+0300
2026-03-05T18:39+0300
экономика
минфин сша
роснефть
германия
сша
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83543/51/835435192_0:107:3261:1941_1920x0_80_0_0_aab91f0b7913b682d168ac2eca2dde63.jpg
ВАШИНГТОН, 5 мар - ПРАЙМ. Минфин США разрешил операции с немецкими подразделениями "Роснефти" Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining &amp; Marketing GmbH, следует из опубликованной лицензии американского ведомства. "Все сделки, запрещенные регулированием о санкциях в отношении... России, с участием Rosneft Deutschland GmbH или RN Refining &amp; Marketing GmbH, или любого юридического лица, в котором RN Germany или RN Refining &amp; Marketing владеют, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, 50 процентами или более акций, разрешаются", - указано в документе. При этом лицензия минфина США на сделки с германскими подразделениями "Роснефти" не содержит ограничений по сроку действия.
https://1prime.ru/20260212/glava-867400931.html
германия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83543/51/835435192_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_b14f9cb22c35e12de249cadf875274d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минфин сша, роснефть, германия, сша, мировая экономика
Экономика, Минфин США, Роснефть, ГЕРМАНИЯ, США, Мировая экономика
18:39 05.03.2026
 
Минфин США разрешил операции с немецкими подразделениями "Роснефти"

Минфин США бессрочно разрешил операции с немецкими подразделениями "Роснефти"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВывеска на здании штаб-квартиры российской нефтедобывающей компании "Роснефть" в Берлине
Вывеска на здании штаб-квартиры российской нефтедобывающей компании Роснефть в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Вывеска на здании штаб-квартиры российской нефтедобывающей компании "Роснефть" в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 5 мар - ПРАЙМ. Минфин США разрешил операции с немецкими подразделениями "Роснефти" Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH, следует из опубликованной лицензии американского ведомства.
"Все сделки, запрещенные регулированием о санкциях в отношении... России, с участием Rosneft Deutschland GmbH или RN Refining & Marketing GmbH, или любого юридического лица, в котором RN Germany или RN Refining & Marketing владеют, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, 50 процентами или более акций, разрешаются", - указано в документе.
При этом лицензия минфина США на сделки с германскими подразделениями "Роснефти" не содержит ограничений по сроку действия.
Глава Минфина США пообещал снять санкции с продажи нефти
12 февраля, 00:22
 
ЭкономикаМинфин СШАРоснефтьГЕРМАНИЯСШАМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала