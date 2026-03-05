https://1prime.ru/20260305/ssha-868059906.html
Минфин США разрешил операции с немецкими подразделениями "Роснефти"
ВАШИНГТОН, 5 мар - ПРАЙМ. Минфин США разрешил операции с немецкими подразделениями "Роснефти" Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH, следует из опубликованной лицензии американского ведомства. "Все сделки, запрещенные регулированием о санкциях в отношении... России, с участием Rosneft Deutschland GmbH или RN Refining & Marketing GmbH, или любого юридического лица, в котором RN Germany или RN Refining & Marketing владеют, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, 50 процентами или более акций, разрешаются", - указано в документе. При этом лицензия минфина США на сделки с германскими подразделениями "Роснефти" не содержит ограничений по сроку действия.
https://1prime.ru/20260212/glava-867400931.html
Глава Минфина США пообещал снять санкции с продажи нефти