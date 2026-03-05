ВАШИНГТОН, 5 мар - ПРАЙМ. Минфин США разрешил операции с немецкими подразделениями "Роснефти" Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH, следует из опубликованной лицензии американского ведомства.

"Все сделки, запрещенные регулированием о санкциях в отношении... России, с участием Rosneft Deutschland GmbH или RN Refining & Marketing GmbH, или любого юридического лица, в котором RN Germany или RN Refining & Marketing владеют, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, 50 процентами или более акций, разрешаются", - указано в документе.