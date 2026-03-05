Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иностранные инвесторы перестают получать "двойную выгоду" от вложений в США - 05.03.2026, ПРАЙМ
Иностранные инвесторы перестают получать "двойную выгоду" от вложений в США
Иностранные инвесторы перестают получать "двойную выгоду" от вложений в США - 05.03.2026, ПРАЙМ
Иностранные инвесторы перестают получать "двойную выгоду" от вложений в США
Иностранные инвесторы перестают получать "двойную выгоду" от вложений в США: раньше они зарабатывали и на росте акций, и на сильном долларе, но теперь эта... | 05.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Иностранные инвесторы перестают получать "двойную выгоду" от вложений в США: раньше они зарабатывали и на росте акций, и на сильном долларе, но теперь эта модель перестает работать и постепенно исчезает, говорится в исследовании Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). "Двойная выгода" для иностранных инвесторов (сильные американские акции + сильный доллар) исчезает, в частности, Европа и Япония предлагают настоящие альтернативы", - говорится в релизе. Как указывает WGC, существуют предварительные признаки того, что инвесторы переориентируются на другие рынки с американского. Причинами для этого становятся политические риски в США, а также более благоприятные условия, создающиеся, в частности, в Германии и Японии. Кроме того, европейские и японские рынки значительно меньше американского, поэтому любые сдвиги будут существенно влиять на них, усиливая тенденцию к росту, добавляет организация.
18:47 05.03.2026
 
Иностранные инвесторы перестают получать "двойную выгоду" от вложений в США

WGC: иностранные инвесторы перестают получать "двойную выгоду" от вложений в США

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Иностранные инвесторы перестают получать "двойную выгоду" от вложений в США: раньше они зарабатывали и на росте акций, и на сильном долларе, но теперь эта модель перестает работать и постепенно исчезает, говорится в исследовании Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).
"Двойная выгода" для иностранных инвесторов (сильные американские акции + сильный доллар) исчезает, в частности, Европа и Япония предлагают настоящие альтернативы", - говорится в релизе.
Как указывает WGC, существуют предварительные признаки того, что инвесторы переориентируются на другие рынки с американского. Причинами для этого становятся политические риски в США, а также более благоприятные условия, создающиеся, в частности, в Германии и Японии.
Кроме того, европейские и японские рынки значительно меньше американского, поэтому любые сдвиги будут существенно влиять на них, усиливая тенденцию к росту, добавляет организация.
США ищут способы сдержать цены на бензин после ударов по Ирану, пишут СМИ
