Иностранные инвесторы перестают получать "двойную выгоду" от вложений в США

2026-03-05T18:47+0300

экономика

мировая экономика

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Иностранные инвесторы перестают получать "двойную выгоду" от вложений в США: раньше они зарабатывали и на росте акций, и на сильном долларе, но теперь эта модель перестает работать и постепенно исчезает, говорится в исследовании Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). "Двойная выгода" для иностранных инвесторов (сильные американские акции + сильный доллар) исчезает, в частности, Европа и Япония предлагают настоящие альтернативы", - говорится в релизе. Как указывает WGC, существуют предварительные признаки того, что инвесторы переориентируются на другие рынки с американского. Причинами для этого становятся политические риски в США, а также более благоприятные условия, создающиеся, в частности, в Германии и Японии. Кроме того, европейские и японские рынки значительно меньше американского, поэтому любые сдвиги будут существенно влиять на них, усиливая тенденцию к росту, добавляет организация.

сша

мировая экономика, сша