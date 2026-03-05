Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд рассмотрит иск бывшего замминистра обороны к военкомату Москвы - 05.03.2026
https://1prime.ru/20260305/sud-868027993.html
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы в четверг рассмотрит по существу иск бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, в котором он просит признать незаконным бездействие военного комиссариата Москвы и направить ему ответ на обращение о желании заключить контракт на прохождение воинской службы в зоне СВО, сообщили РИА Новости в суде. Судебное заседание назначено на 10.00 мск четверга. В понедельник по иску прошла беседа. В заявлении Иванов указывал, что подал в Военный комиссариат обращение ещё в конце октября 2025 года. В нем он просил отправить его в зону проведения спецоперации и зачислить на любую должность, любое воинское звание. Однако ответа он не получил и подал иск в суд. В свою очередь представитель военкомата заявлял в суде, что отправил уведомление об отказе Иванову по почте в СИЗО, где он сейчас находится. Его защита указывала, что бывший чиновник ничего не получал и хочет участвовать в рассмотрении своей жалобы лично. Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом 100 миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы. Также Иванова обвиняют по другому делу в получении взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия. Свою вину он не признает.
00:36 05.03.2026
 
Суд рассмотрит иск бывшего замминистра обороны к военкомату Москвы

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы в четверг рассмотрит по существу иск бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, в котором он просит признать незаконным бездействие военного комиссариата Москвы и направить ему ответ на обращение о желании заключить контракт на прохождение воинской службы в зоне СВО, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 10.00 мск четверга.
В понедельник по иску прошла беседа. В заявлении Иванов указывал, что подал в Военный комиссариат обращение ещё в конце октября 2025 года. В нем он просил отправить его в зону проведения спецоперации и зачислить на любую должность, любое воинское звание. Однако ответа он не получил и подал иск в суд.
В свою очередь представитель военкомата заявлял в суде, что отправил уведомление об отказе Иванову по почте в СИЗО, где он сейчас находится.
Его защита указывала, что бывший чиновник ничего не получал и хочет участвовать в рассмотрении своей жалобы лично.
Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом 100 миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы.
Также Иванова обвиняют по другому делу в получении взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия. Свою вину он не признает.
 
