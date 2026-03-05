https://1prime.ru/20260305/tegeran-868035381.html
В Тегеране слышны взрывы, сообщили СМИ
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Взрывы периодически раздаются в Тегеране ранним утром четверга, сообщает телеканал Al Jazeera. "Удары продолжаются в течение последних нескольких часов… время от времени мы слышим звуки множественных сильных взрывов в разных точках иранской столицы", - сообщает телеканал. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
