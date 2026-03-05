Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел выдвинуло инициативу по усилению контроля за процедурой техосмотра, сообщает газета "Коммерсантъ"."МВД подготовило новую версию постановления правительства РФ, которым планируется усилить с 1 сентября 2026 года контроль за проведением техосмотра", — указывается в публикации.Также отмечается, что некоторые операторы ТО создают поддельные диагностические карты для автомобилей, которые фактически не проходили проверки. При выявлении двух таких нарушений в течение года полиция передает данные в Российский союз автостраховщиков, который может отозвать аккредитацию оператора и отключить его от Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО)."В соответствии с новыми правилами МВД сможет приостановить доступ к системе без ожидания действий со стороны страховщиков", — говорится в статье.Также издание утверждает, что в новой версии документа может появиться положение, детализирующее механизм подачи жалоб операторами на их отключение от ЕАИСТО. По информации газеты, жалобу необходимо подать в электронном виде через сайт МВД в течение 20 дней. На ее рассмотрение отводится 15 рабочих дней со дня регистрации, и в итоге ГИБДД может либо отклонить обращение, либо восстановить доступ компании к ЕАИСТО.
02:02 05.03.2026
 
СМИ: в России усилится контроль за проведением техосмотра

МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел выдвинуло инициативу по усилению контроля за процедурой техосмотра, сообщает газета "Коммерсантъ".
"МВД подготовило новую версию постановления правительства РФ, которым планируется усилить с 1 сентября 2026 года контроль за проведением техосмотра", — указывается в публикации.
Также отмечается, что некоторые операторы ТО создают поддельные диагностические карты для автомобилей, которые фактически не проходили проверки. При выявлении двух таких нарушений в течение года полиция передает данные в Российский союз автостраховщиков, который может отозвать аккредитацию оператора и отключить его от Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО).
"В соответствии с новыми правилами МВД сможет приостановить доступ к системе без ожидания действий со стороны страховщиков", — говорится в статье.
Также издание утверждает, что в новой версии документа может появиться положение, детализирующее механизм подачи жалоб операторами на их отключение от ЕАИСТО. По информации газеты, жалобу необходимо подать в электронном виде через сайт МВД в течение 20 дней. На ее рассмотрение отводится 15 рабочих дней со дня регистрации, и в итоге ГИБДД может либо отклонить обращение, либо восстановить доступ компании к ЕАИСТО.
