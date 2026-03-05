https://1prime.ru/20260305/tekhosmotr-868029386.html
СМИ: в России усилится контроль за проведением техосмотра
СМИ: в России усилится контроль за проведением техосмотра - 05.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: в России усилится контроль за проведением техосмотра
Министерство внутренних дел выдвинуло инициативу по усилению контроля за процедурой техосмотра, сообщает газета "Коммерсантъ". | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T02:02+0300
2026-03-05T02:02+0300
2026-03-05T02:03+0300
россия
рф
мвд
российский союз автостраховщиков
гибдд
https://cdnn.1prime.ru/img/83250/97/832509743_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_561fbfd5c6123fef7861566f1fff1cca.jpg
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел выдвинуло инициативу по усилению контроля за процедурой техосмотра, сообщает газета "Коммерсантъ"."МВД подготовило новую версию постановления правительства РФ, которым планируется усилить с 1 сентября 2026 года контроль за проведением техосмотра", — указывается в публикации.Также отмечается, что некоторые операторы ТО создают поддельные диагностические карты для автомобилей, которые фактически не проходили проверки. При выявлении двух таких нарушений в течение года полиция передает данные в Российский союз автостраховщиков, который может отозвать аккредитацию оператора и отключить его от Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО)."В соответствии с новыми правилами МВД сможет приостановить доступ к системе без ожидания действий со стороны страховщиков", — говорится в статье.Также издание утверждает, что в новой версии документа может появиться положение, детализирующее механизм подачи жалоб операторами на их отключение от ЕАИСТО. По информации газеты, жалобу необходимо подать в электронном виде через сайт МВД в течение 20 дней. На ее рассмотрение отводится 15 рабочих дней со дня регистрации, и в итоге ГИБДД может либо отклонить обращение, либо восстановить доступ компании к ЕАИСТО.
https://1prime.ru/20260225/shtraf-867780990.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83250/97/832509743_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ec8c22cef8395a5d90319f495f24550c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, мвд, российский союз автостраховщиков, гибдд
РОССИЯ, РФ, МВД, Российский союз автостраховщиков, ГИБДД
СМИ: в России усилится контроль за проведением техосмотра
"Ъ": в России усилят контроль за проведением техосмотра
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ.
Министерство внутренних дел выдвинуло инициативу по усилению контроля за процедурой техосмотра, сообщает газета "Коммерсантъ"
.
"МВД подготовило новую версию постановления правительства РФ, которым планируется усилить с 1 сентября 2026 года контроль за проведением техосмотра", — указывается в публикации.
Также отмечается, что некоторые операторы ТО создают поддельные диагностические карты для автомобилей, которые фактически не проходили проверки. При выявлении двух таких нарушений в течение года полиция передает данные в Российский союз автостраховщиков, который может отозвать аккредитацию оператора и отключить его от Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО).
"В соответствии с новыми правилами МВД сможет приостановить доступ к системе без ожидания действий со стороны страховщиков", — говорится в статье.
Также издание утверждает, что в новой версии документа может появиться положение, детализирующее механизм подачи жалоб операторами на их отключение от ЕАИСТО. По информации газеты, жалобу необходимо подать в электронном виде через сайт МВД в течение 20 дней. На ее рассмотрение отводится 15 рабочих дней со дня регистрации, и в итоге ГИБДД может либо отклонить обращение, либо восстановить доступ компании к ЕАИСТО.
"Это ловушка". Откуда берутся странные штрафы за нарушение ПДД