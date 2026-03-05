https://1prime.ru/20260305/toplivo-868039264.html

В ФАС оценили запасы топлива в России

В ФАС оценили запасы топлива в России

2026-03-05T09:34+0300

энергетика

нпз

общество

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862405255_0:290:3072:2018_1920x0_80_0_0_432cb24a0c72c9b7c7bd6356d71f17ba.jpg

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Запасов бензина и дизельного топлива в России достаточно, чтобы полностью обеспечить спрос в стране, сообщили журналистам в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Биржевые цены на бензин и дизельное топливо на Петербургской бирже активно росли в начале текущей недели. В понедельник стоимость бензина выросла более чем на 1%, во вторник - более чем на 2,5%. Дизтопливо в понедельник подорожало в зависимости от сорта - от 0,8% до более 4%, во вторник рост цен на него продолжился. Обычно весной спрос на топливо начинает расти, достигая своего пика к концу лета - началу осени. Весной динамика цен во многом обусловлена ростом спроса со стороны аграриев, которые приобретают топливо в преддверии начала посевной кампании. "Уровень запасов на НПЗ и нефтебазах позволяет полностью обеспечить спрос на топливо в стране. ФАС России ведет ежедневный мониторинг цен на рынке нефтепродуктов. Кроме этого, на еженедельной основе проводятся заседания биржевого комитета по текущей ситуации", - сообщили в ФАС. Как подчеркнули в службе, в настоящее время биржевые цены на бензин и дизельное топливо находятся на уровне осени 2024 года. ФАС также отмечает, что в 2026 году рост средних розничных цен на топливо в стране не превышает уровень инфляции.

2026

