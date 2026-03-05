https://1prime.ru/20260305/toplivo-868039264.html
В ФАС оценили запасы топлива в России
В ФАС оценили запасы топлива в России - 05.03.2026, ПРАЙМ
В ФАС оценили запасы топлива в России
Запасов бензина и дизельного топлива в России достаточно, чтобы полностью обеспечить спрос в стране, сообщили журналистам в Федеральной антимонопольной службе... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T09:34+0300
2026-03-05T09:34+0300
2026-03-05T09:34+0300
энергетика
нпз
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862405255_0:290:3072:2018_1920x0_80_0_0_432cb24a0c72c9b7c7bd6356d71f17ba.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Запасов бензина и дизельного топлива в России достаточно, чтобы полностью обеспечить спрос в стране, сообщили журналистам в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Биржевые цены на бензин и дизельное топливо на Петербургской бирже активно росли в начале текущей недели. В понедельник стоимость бензина выросла более чем на 1%, во вторник - более чем на 2,5%. Дизтопливо в понедельник подорожало в зависимости от сорта - от 0,8% до более 4%, во вторник рост цен на него продолжился. Обычно весной спрос на топливо начинает расти, достигая своего пика к концу лета - началу осени. Весной динамика цен во многом обусловлена ростом спроса со стороны аграриев, которые приобретают топливо в преддверии начала посевной кампании. "Уровень запасов на НПЗ и нефтебазах позволяет полностью обеспечить спрос на топливо в стране. ФАС России ведет ежедневный мониторинг цен на рынке нефтепродуктов. Кроме этого, на еженедельной основе проводятся заседания биржевого комитета по текущей ситуации", - сообщили в ФАС. Как подчеркнули в службе, в настоящее время биржевые цены на бензин и дизельное топливо находятся на уровне осени 2024 года. ФАС также отмечает, что в 2026 году рост средних розничных цен на топливо в стране не превышает уровень инфляции.
https://1prime.ru/20260305/vtb-868037132.html
https://1prime.ru/20260304/putin-868022484.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862405255_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_66a1efef46c72a1a946527eb0971c9ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нпз, общество , россия
Энергетика, НПЗ, Общество , РОССИЯ
В ФАС оценили запасы топлива в России
ФАС: запасов бензина и дизтоплива в России достаточно, чтобы полностью обеспечить спрос
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Запасов бензина и дизельного топлива в России достаточно, чтобы полностью обеспечить спрос в стране, сообщили журналистам в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Биржевые цены на бензин и дизельное топливо на Петербургской бирже активно росли в начале текущей недели. В понедельник стоимость бензина выросла более чем на 1%, во вторник - более чем на 2,5%. Дизтопливо в понедельник подорожало в зависимости от сорта - от 0,8% до более 4%, во вторник рост цен на него продолжился.
Выдачи ипотеки с начала года в России выросли вдвое
Обычно весной спрос на топливо начинает расти, достигая своего пика к концу лета - началу осени. Весной динамика цен во многом обусловлена ростом спроса со стороны аграриев, которые приобретают топливо в преддверии начала посевной кампании.
"Уровень запасов на НПЗ
и нефтебазах позволяет полностью обеспечить спрос на топливо в стране. ФАС России ведет ежедневный мониторинг цен на рынке нефтепродуктов. Кроме этого, на еженедельной основе проводятся заседания биржевого комитета по текущей ситуации", - сообщили в ФАС.
Как подчеркнули в службе, в настоящее время биржевые цены на бензин и дизельное топливо находятся на уровне осени 2024 года.
ФАС также отмечает, что в 2026 году рост средних розничных цен на топливо в стране не превышает уровень инфляции.
Ситуация на Ближнем Востоке влияет на цену энергоносителей, заявил Путин