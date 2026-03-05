Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ФАС оценили запасы топлива в России - 05.03.2026
Энергетика
В ФАС оценили запасы топлива в России
В ФАС оценили запасы топлива в России - 05.03.2026, ПРАЙМ
В ФАС оценили запасы топлива в России
Запасов бензина и дизельного топлива в России достаточно, чтобы полностью обеспечить спрос в стране, сообщили журналистам в Федеральной антимонопольной службе... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T09:34+0300
2026-03-05T09:34+0300
энергетика
нпз
общество
россия
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Запасов бензина и дизельного топлива в России достаточно, чтобы полностью обеспечить спрос в стране, сообщили журналистам в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Биржевые цены на бензин и дизельное топливо на Петербургской бирже активно росли в начале текущей недели. В понедельник стоимость бензина выросла более чем на 1%, во вторник - более чем на 2,5%. Дизтопливо в понедельник подорожало в зависимости от сорта - от 0,8% до более 4%, во вторник рост цен на него продолжился. Обычно весной спрос на топливо начинает расти, достигая своего пика к концу лета - началу осени. Весной динамика цен во многом обусловлена ростом спроса со стороны аграриев, которые приобретают топливо в преддверии начала посевной кампании. "Уровень запасов на НПЗ и нефтебазах позволяет полностью обеспечить спрос на топливо в стране. ФАС России ведет ежедневный мониторинг цен на рынке нефтепродуктов. Кроме этого, на еженедельной основе проводятся заседания биржевого комитета по текущей ситуации", - сообщили в ФАС. Как подчеркнули в службе, в настоящее время биржевые цены на бензин и дизельное топливо находятся на уровне осени 2024 года. ФАС также отмечает, что в 2026 году рост средних розничных цен на топливо в стране не превышает уровень инфляции.
нпз, общество, россия
Энергетика, НПЗ, Общество , РОССИЯ
09:34 05.03.2026
 
В ФАС оценили запасы топлива в России

ФАС: запасов бензина и дизтоплива в России достаточно, чтобы полностью обеспечить спрос

© РИА Новости . Евгений Одиноков
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Запасов бензина и дизельного топлива в России достаточно, чтобы полностью обеспечить спрос в стране, сообщили журналистам в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Биржевые цены на бензин и дизельное топливо на Петербургской бирже активно росли в начале текущей недели. В понедельник стоимость бензина выросла более чем на 1%, во вторник - более чем на 2,5%. Дизтопливо в понедельник подорожало в зависимости от сорта - от 0,8% до более 4%, во вторник рост цен на него продолжился.
Обычно весной спрос на топливо начинает расти, достигая своего пика к концу лета - началу осени. Весной динамика цен во многом обусловлена ростом спроса со стороны аграриев, которые приобретают топливо в преддверии начала посевной кампании.
"Уровень запасов на НПЗ и нефтебазах позволяет полностью обеспечить спрос на топливо в стране. ФАС России ведет ежедневный мониторинг цен на рынке нефтепродуктов. Кроме этого, на еженедельной основе проводятся заседания биржевого комитета по текущей ситуации", - сообщили в ФАС.
Как подчеркнули в службе, в настоящее время биржевые цены на бензин и дизельное топливо находятся на уровне осени 2024 года.
ФАС также отмечает, что в 2026 году рост средних розничных цен на топливо в стране не превышает уровень инфляции.
Энергетика НПЗ Общество РОССИЯ
 
 
