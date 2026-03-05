https://1prime.ru/20260305/torgi-868055243.html

Кондитерская группа "Конти-Рус" выставлена на торгах по продаже 25 марта

2026-03-05T16:43+0300

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Кондитерская группа "Конти-Рус" выставлена на торгах по продаже 25 марта с начальной стоимостью 4,78 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росимущества. "Росимущество объявляет о проведении продажи на аукционах крупных корпоративных активов, обращенных в доход Российской Федерации в судебном порядке", - рассказали в Росимуществе. "На торги выставлены: - группа компаний Конти-Рус (АО "КОНТИ-РУС", ООО КЦ "Мерлетто", ООО "КэндиМакс" и ООО "Мерлетто Капитал"). Начальная стоимость – 4 781 587 001 рублей. Основной вид деятельности: производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий", - сказано в сообщении. Ленинский районный суд Курска в 2023 году удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в федеральную собственность акции кондитерской фабрики "Конти-рус", финансово поддерживающей вооруженные формирования на Украине. Ответчиками по делу также проходили ряд украинских предпринимателей, в том числе один из богатейших людей Украины Ринат Ахметов.

