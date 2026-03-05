Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кондитерская группа "Конти-Рус" выставлена на торгах по продаже 25 марта - 05.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260305/torgi-868055243.html
Кондитерская группа "Конти-Рус" выставлена на торгах по продаже 25 марта
Кондитерская группа "Конти-Рус" выставлена на торгах по продаже 25 марта - 05.03.2026, ПРАЙМ
Кондитерская группа "Конти-Рус" выставлена на торгах по продаже 25 марта
Кондитерская группа "Конти-Рус" выставлена на торгах по продаже 25 марта с начальной стоимостью 4,78 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T16:43+0300
2026-03-05T16:43+0300
бизнес
россия
украина
рф
росимущество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848252124_0:333:683:717_1920x0_80_0_0_7dcb70dd1ba602f12ded123d7bfd1b69.png
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Кондитерская группа "Конти-Рус" выставлена на торгах по продаже 25 марта с начальной стоимостью 4,78 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росимущества. "Росимущество объявляет о проведении продажи на аукционах крупных корпоративных активов, обращенных в доход Российской Федерации в судебном порядке", - рассказали в Росимуществе. "На торги выставлены: - группа компаний Конти-Рус (АО "КОНТИ-РУС", ООО КЦ "Мерлетто", ООО "КэндиМакс" и ООО "Мерлетто Капитал"). Начальная стоимость – 4 781 587 001 рублей. Основной вид деятельности: производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий", - сказано в сообщении. Ленинский районный суд Курска в 2023 году удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в федеральную собственность акции кондитерской фабрики "Конти-рус", финансово поддерживающей вооруженные формирования на Украине. Ответчиками по делу также проходили ряд украинских предпринимателей, в том числе один из богатейших людей Украины Ринат Ахметов.
https://1prime.ru/20260305/zoloto-868045158.html
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848252124_0:256:683:768_1920x0_80_0_0_8dfdcbaec43bd270b3fd468d3efccb2a.png
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, украина, рф, росимущество
Бизнес, РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, Росимущество
16:43 05.03.2026
 
Кондитерская группа "Конти-Рус" выставлена на торгах по продаже 25 марта

"Конти-Рус" выставлена на торгах по продаже 25 марта с начальной стоимостью 4,78 млрд руб

© Фото : АО "Конти-РУС"Производственный цех ЧАО "Производственное объединение "Конти"
Производственный цех ЧАО Производственное объединение Конти - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Производственный цех ЧАО "Производственное объединение "Конти". Архивное фото
© Фото : АО "Конти-РУС"
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Кондитерская группа "Конти-Рус" выставлена на торгах по продаже 25 марта с начальной стоимостью 4,78 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росимущества.
"Росимущество объявляет о проведении продажи на аукционах крупных корпоративных активов, обращенных в доход Российской Федерации в судебном порядке", - рассказали в Росимуществе.
"На торги выставлены: - группа компаний Конти-Рус (АО "КОНТИ-РУС", ООО КЦ "Мерлетто", ООО "КэндиМакс" и ООО "Мерлетто Капитал"). Начальная стоимость – 4 781 587 001 рублей. Основной вид деятельности: производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий", - сказано в сообщении.
Ленинский районный суд Курска в 2023 году удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в федеральную собственность акции кондитерской фабрики "Конти-рус", финансово поддерживающей вооруженные формирования на Украине. Ответчиками по делу также проходили ряд украинских предпринимателей, в том числе один из богатейших людей Украины Ринат Ахметов.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Объем торгов золотом на Мосбирже в феврале вырос почти в четыре раза
12:31
 
БизнесРОССИЯУКРАИНАРФРосимущество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала