https://1prime.ru/20260305/tsalikov-868054180.html
СК сообщил о задержании экс-замглавы Минобороны Руслана Цаликова
СК сообщил о задержании экс-замглавы Минобороны Руслана Цаликова - 05.03.2026, ПРАЙМ
СК сообщил о задержании экс-замглавы Минобороны Руслана Цаликова
Бывший первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили РИА Новости в СК РФ. | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T16:14+0300
2026-03-05T16:14+0300
2026-03-05T16:14+0300
общество
россия
рф
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868053838_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_4b49cee5b81ca9d4e2b14ceb5154796f.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Бывший первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили РИА Новости в СК РФ. Ранее СК РФ сообщал, что возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова. "Фигурант уголовного дела задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868053838_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_ebb8f4abaa95be43864c4107825d3219.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, ск рф
Общество , РОССИЯ, РФ, СК РФ
СК сообщил о задержании экс-замглавы Минобороны Руслана Цаликова
СК сообщил о задержании экс-замминистра обороны России Цаликова