СК сообщил о задержании экс-замглавы Минобороны Руслана Цаликова - 05.03.2026
СК сообщил о задержании экс-замглавы Минобороны Руслана Цаликова
2026-03-05T16:14+0300
2026-03-05T16:14+0300
общество
россия
рф
ск рф
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Бывший первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили РИА Новости в СК РФ. Ранее СК РФ сообщал, что возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова. "Фигурант уголовного дела задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.
2026
общество , россия, рф, ск рф
Общество , РОССИЯ, РФ, СК РФ
16:14 05.03.2026
 
СК сообщил о задержании экс-замглавы Минобороны Руслана Цаликова

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкРуслан Цаликов
Руслан Цаликов. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Бывший первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее СК РФ сообщал, что возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова.
"Фигурант уголовного дела задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.
 
