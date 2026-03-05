https://1prime.ru/20260305/tsalikov-868054180.html

СК сообщил о задержании экс-замглавы Минобороны Руслана Цаликова

05.03.2026

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Бывший первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили РИА Новости в СК РФ. Ранее СК РФ сообщал, что возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова. "Фигурант уголовного дела задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

