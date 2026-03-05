https://1prime.ru/20260305/tsivilev-868043716.html

Цивилев рассказал о необходимости подготовки специалистов ТЭК

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Порядка 300 тысяч специалистов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) необходимо подготовить в России к 2030 году, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Только до 2030 года нам надо подготовить примерно 300 тысяч специалистов для ТЭКа. Это примерно по 50 с небольшим тысяч в год", - сказал он в интервью ИС "Вести". Цивилев добавил, что в этом учебном году уже проводится подготовка 20 тысяч работников электроэнергетики и теплотехники и 16 тысяч работников нефтегазового сектора и горного дела. Сегодня в России более 450 энергоклассов и с каждым годом Минэнерго надеется увеличивать их количество, также рассказал министр.

