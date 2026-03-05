https://1prime.ru/20260305/tsivilev-868043716.html
Цивилев рассказал о необходимости подготовки специалистов ТЭК
Цивилев рассказал о необходимости подготовки специалистов ТЭК - 05.03.2026, ПРАЙМ
Цивилев рассказал о необходимости подготовки специалистов ТЭК
Порядка 300 тысяч специалистов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) необходимо подготовить в России к 2030 году, заявил министр энергетики РФ Сергей... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T12:02+0300
2026-03-05T12:02+0300
2026-03-05T12:02+0300
россия
рф
сергей цивилев
"веди"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861329000_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_4d741dc4145f0eec2c8ead1d367d86c4.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Порядка 300 тысяч специалистов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) необходимо подготовить в России к 2030 году, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Только до 2030 года нам надо подготовить примерно 300 тысяч специалистов для ТЭКа. Это примерно по 50 с небольшим тысяч в год", - сказал он в интервью ИС "Вести". Цивилев добавил, что в этом учебном году уже проводится подготовка 20 тысяч работников электроэнергетики и теплотехники и 16 тысяч работников нефтегазового сектора и горного дела. Сегодня в России более 450 энергоклассов и с каждым годом Минэнерго надеется увеличивать их количество, также рассказал министр.
https://1prime.ru/20260305/toplivo-868039264.html
https://1prime.ru/20260304/putin-868022226.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861329000_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_83c86cb18d866c5b4bfc7711e6dfe9c5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, сергей цивилев, "веди"
РОССИЯ, РФ, Сергей Цивилев, "Веди"
Цивилев рассказал о необходимости подготовки специалистов ТЭК
Цивилев: к 2030 году в России нужно подготовить 300 тысяч специалистов ТЭК