Аналитики подсчитали стоимость букетов к 8 марта в России
2026-03-05T11:23+0300
2026-03-05T11:23+0300
2026-03-05T11:23+0300
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Медианная стоимость букета цветов в преддверии Международного женского дня подросла в России в годовом выражении всего на 3% и составляет 4105 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекса" компании "Платформа ОФД". "Букет цветов – "медианный чек" 4105 рублей, на 3% выше уровня прошлого года. Число покупок снизилось год к году на 7%", - показал анализ данных продаж с 1 по 4 марта этого и прошлого года. Для сравнения, в Москве цена букета снизилась по сравнению с прошлым годом на 2%, до 4570 рублей. А число покупок снизилось год к году на 3%. Вследствие высокой ценовой базы прошлого года, крепкого рубля, наличия достаточного конкурентного предложения, в том числе роста объема продукции из отечественных теплиц, в этом году цена на цветы практически не отличается от прошлогоднего уровня, поясняют авторы исследования. А по ряду цветов даже ниже показателей 2025 года. При этом расходы на цветы выше на региональном рынке, а в столице из-за высокой конкуренции и возросшего влияния онлайн-продаж наблюдается снижение выручки цветочных магазинов. В связи с высоким ценовым уровнем разных категорий цветов продолжается изменение структуры продаж в сторону более доступных вариантов, заключается в исследовании.
