https://1prime.ru/20260305/turistka-868029972.html
Российская туристка рассказала о полете из Дубая в Петербург
Российская туристка рассказала о полете из Дубая в Петербург - 05.03.2026, ПРАЙМ
Российская туристка рассказала о полете из Дубая в Петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Российская туристка рассказала РИА Новости, что полет из Дубая в Петербург прошел комфортно. | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T02:22+0300
2026-03-05T02:22+0300
2026-03-05T02:22+0300
бизнес
туризм
россия
дубай
петербург
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868029972.jpg?1772666531
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Российская туристка рассказала РИА Новости, что полет из Дубая в Петербург прошел комфортно.
Ранее сообщалось, что первый рейс после приостановки полетов из Дубая в Петербург прибыл в 23.54 мск в среду.
"Все было хорошо (во время полета - ред.), комфортно. Все старались очень. И там стараются, и здесь стараются", - рассказала РИА Новости туристка.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
дубай
петербург
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, дубай, петербург, санкт-петербург
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Дубай, Петербург, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Российская туристка рассказала о полете из Дубая в Петербург
Туристка из России: полет из Дубая в Петербург прошел комфортно
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Российская туристка рассказала РИА Новости, что полет из Дубая в Петербург прошел комфортно.
Ранее сообщалось, что первый рейс после приостановки полетов из Дубая в Петербург прибыл в 23.54 мск в среду.
"Все было хорошо (во время полета - ред.), комфортно. Все старались очень. И там стараются, и здесь стараются", - рассказала РИА Новости туристка.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.