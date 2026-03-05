Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российская туристка рассказала о полете из Дубая в Петербург - 05.03.2026
Российская туристка рассказала о полете из Дубая в Петербург
Российская туристка рассказала о полете из Дубая в Петербург - 05.03.2026
Российская туристка рассказала о полете из Дубая в Петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Российская туристка рассказала РИА Новости, что полет из Дубая в Петербург прошел комфортно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Российская туристка рассказала РИА Новости, что полет из Дубая в Петербург прошел комфортно. Ранее сообщалось, что первый рейс после приостановки полетов из Дубая в Петербург прибыл в 23.54 мск в среду. "Все было хорошо (во время полета - ред.), комфортно. Все старались очень. И там стараются, и здесь стараются", - рассказала РИА Новости туристка. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
02:22 05.03.2026
 
Российская туристка рассказала о полете из Дубая в Петербург

Туристка из России: полет из Дубая в Петербург прошел комфортно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Российская туристка рассказала РИА Новости, что полет из Дубая в Петербург прошел комфортно.
Ранее сообщалось, что первый рейс после приостановки полетов из Дубая в Петербург прибыл в 23.54 мск в среду.
"Все было хорошо (во время полета - ред.), комфортно. Все старались очень. И там стараются, и здесь стараются", - рассказала РИА Новости туристка.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
 
