Глава АТОР оценила влияние ситуации на Ближнем Востоке на внутренний туризм

Глава АТОР оценила влияние ситуации на Ближнем Востоке на внутренний туризм

2026-03-05T16:36+0300

туризм

бизнес

ближний восток

сша

иран

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Весенние месяцы считаются не высоким сезоном для отдыха в России, поэтому активной переориентации с зарубежных направлений в этом сегменте среди российских туристов не планируется, рассказала журналистам глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе, отвечая на вопрос РИА Новости. "Поскольку в ближайшие месяцы - это весна, это еще не высокий сезон для внутреннего туризма, то активная переориентация вряд ли будет. Посмотрим, что будет летом", - сказала Ломидзе, отвечая на вопрос, как конфликт на Ближнем Востоке может отразиться на внутреннем туризме. По ее словам, все зависит от дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке. Ранее Ломидзе сообщила, что более 70% российских туристов с турами на Ближний Восток в ближайшее время готовы перебронировать их и выбрать для путешествия другие страны, например, Турцию или Египет. Она также добавила, что туроператоры отмечали такие направления как Сочи и Красная Поляна, однако в топ-лидеров они не вошли из-за низкого там сезона. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.

