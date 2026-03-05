Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава АТОР оценила влияние ситуации на Ближнем Востоке на внутренний туризм - 05.03.2026
Глава АТОР оценила влияние ситуации на Ближнем Востоке на внутренний туризм
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Весенние месяцы считаются не высоким сезоном для отдыха в России, поэтому активной переориентации с зарубежных направлений в этом сегменте среди российских туристов не планируется, рассказала журналистам глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе, отвечая на вопрос РИА Новости. "Поскольку в ближайшие месяцы - это весна, это еще не высокий сезон для внутреннего туризма, то активная переориентация вряд ли будет. Посмотрим, что будет летом", - сказала Ломидзе, отвечая на вопрос, как конфликт на Ближнем Востоке может отразиться на внутреннем туризме. По ее словам, все зависит от дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке. Ранее Ломидзе сообщила, что более 70% российских туристов с турами на Ближний Восток в ближайшее время готовы перебронировать их и выбрать для путешествия другие страны, например, Турцию или Египет. Она также добавила, что туроператоры отмечали такие направления как Сочи и Красная Поляна, однако в топ-лидеров они не вошли из-за низкого там сезона. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
16:36 05.03.2026
 
Глава АТОР оценила влияние ситуации на Ближнем Востоке на внутренний туризм

Ломидзе: весной переориентация туризма с зарубежных направлений не планируется

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Весенние месяцы считаются не высоким сезоном для отдыха в России, поэтому активной переориентации с зарубежных направлений в этом сегменте среди российских туристов не планируется, рассказала журналистам глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Поскольку в ближайшие месяцы - это весна, это еще не высокий сезон для внутреннего туризма, то активная переориентация вряд ли будет. Посмотрим, что будет летом", - сказала Ломидзе, отвечая на вопрос, как конфликт на Ближнем Востоке может отразиться на внутреннем туризме.
По ее словам, все зависит от дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее Ломидзе сообщила, что более 70% российских туристов с турами на Ближний Восток в ближайшее время готовы перебронировать их и выбрать для путешествия другие страны, например, Турцию или Египет. Она также добавила, что туроператоры отмечали такие направления как Сочи и Красная Поляна, однако в топ-лидеров они не вошли из-за низкого там сезона.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Заголовок открываемого материала