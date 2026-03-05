https://1prime.ru/20260305/turtsija-868029724.html
Турция в январе увеличила импорт бумаги из России
Турция в январе увеличила импорт бумаги из России
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Турция в январе увеличила импорт бумаги из России до максимальной для этого месяца суммы за четыре года, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Агентство проанализировало закупки различных видов бумаги и картона: газетных, крафт, мелованных и немелованных, копировальных, гофрированных, покрытых каолином или другими неорганическими веществами.
Так, импорт Турции этих видов бумаги в начале года достиг 13,8 миллиона долларов против 11,2 миллиона в январе 2025 года. Таким образом, сумма закупок увеличилась на 23,7% в годовом выражении.
Согласно расчетам, сумма в январе стала максимальной для этого месяца с 2022 года, когда импорт достиг 14,7 миллиона долларов.
