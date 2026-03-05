Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турция в январе увеличила импорт бумаги из России
Турция в январе увеличила импорт бумаги из России
Турция в январе увеличила импорт бумаги из России - 05.03.2026, ПРАЙМ
Турция в январе увеличила импорт бумаги из России
Турция в январе увеличила импорт бумаги из России до максимальной для этого месяца суммы за четыре года, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T02:16+0300
2026-03-05T02:16+0300
экономика
мировая экономика
россия
турция
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868029724.jpg?1772666162
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Турция в январе увеличила импорт бумаги из России до максимальной для этого месяца суммы за четыре года, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Агентство проанализировало закупки различных видов бумаги и картона: газетных, крафт, мелованных и немелованных, копировальных, гофрированных, покрытых каолином или другими неорганическими веществами. Так, импорт Турции этих видов бумаги в начале года достиг 13,8 миллиона долларов против 11,2 миллиона в январе 2025 года. Таким образом, сумма закупок увеличилась на 23,7% в годовом выражении. Согласно расчетам, сумма в январе стала максимальной для этого месяца с 2022 года, когда импорт достиг 14,7 миллиона долларов.
турция
мировая экономика, россия, турция
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ
02:16 05.03.2026
 
Турция в январе увеличила импорт бумаги из России

Турция в январе увеличила импорт бумаги из России до максимальной за четыре года суммы

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Турция в январе увеличила импорт бумаги из России до максимальной для этого месяца суммы за четыре года, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Агентство проанализировало закупки различных видов бумаги и картона: газетных, крафт, мелованных и немелованных, копировальных, гофрированных, покрытых каолином или другими неорганическими веществами.
Так, импорт Турции этих видов бумаги в начале года достиг 13,8 миллиона долларов против 11,2 миллиона в январе 2025 года. Таким образом, сумма закупок увеличилась на 23,7% в годовом выражении.
Согласно расчетам, сумма в январе стала максимальной для этого месяца с 2022 года, когда импорт достиг 14,7 миллиона долларов.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯТУРЦИЯ
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
