Турция в январе увеличила импорт бумаги из России

Турция в январе увеличила импорт бумаги из России

2026-03-05T02:16+0300

экономика

мировая экономика

россия

турция

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Турция в январе увеличила импорт бумаги из России до максимальной для этого месяца суммы за четыре года, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Агентство проанализировало закупки различных видов бумаги и картона: газетных, крафт, мелованных и немелованных, копировальных, гофрированных, покрытых каолином или другими неорганическими веществами. Так, импорт Турции этих видов бумаги в начале года достиг 13,8 миллиона долларов против 11,2 миллиона в январе 2025 года. Таким образом, сумма закупок увеличилась на 23,7% в годовом выражении. Согласно расчетам, сумма в январе стала максимальной для этого месяца с 2022 года, когда импорт достиг 14,7 миллиона долларов.

2026

