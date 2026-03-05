Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турция в начале года увеличила импорт российской меди почти на 30 процентов - 05.03.2026, ПРАЙМ
Турция в начале года увеличила импорт российской меди почти на 30 процентов
экономика
россия
промышленность
турция
казахстан
болгария
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Турция в начале года увеличила импорт российской меди почти на 30% в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, в январе турецкие импортеры ввезли рафинированную медь и необработанные медные сплавы из России на 23,7 миллиона долларов против 18,4 миллиона в том же месяце 2025 года. Таким образом, сумма закупок увеличилась на 29% в годовом выражении. В результате по итогам января Россия замкнула пятерку крупнейших поставщиков этого металла на турецкий рынок с долей в 4,9% от всех поставок. При этом годом ранее страна была на четвертом месте. Также в начале года в топ-5 экспортеров вошли Казахстан (63,9%), Болгария (13,9%), Иран (8,1%) и Сербия (5%).
россия, промышленность, турция, казахстан, болгария
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, ТУРЦИЯ, КАЗАХСТАН, БОЛГАРИЯ
07:46 05.03.2026 (обновлено: 08:15 05.03.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Турция в начале года увеличила импорт российской меди почти на 30% в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, в январе турецкие импортеры ввезли рафинированную медь и необработанные медные сплавы из России на 23,7 миллиона долларов против 18,4 миллиона в том же месяце 2025 года. Таким образом, сумма закупок увеличилась на 29% в годовом выражении.
В результате по итогам января Россия замкнула пятерку крупнейших поставщиков этого металла на турецкий рынок с долей в 4,9% от всех поставок. При этом годом ранее страна была на четвертом месте.
Также в начале года в топ-5 экспортеров вошли Казахстан (63,9%), Болгария (13,9%), Иран (8,1%) и Сербия (5%).
 
ЭкономикаРОССИЯПромышленностьТУРЦИЯКАЗАХСТАНБОЛГАРИЯ
 
 
