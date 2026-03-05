https://1prime.ru/20260305/turtsija-868035981.html

Турция в начале года увеличила импорт российской меди почти на 30 процентов

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Турция в начале года увеличила импорт российской меди почти на 30% в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, в январе турецкие импортеры ввезли рафинированную медь и необработанные медные сплавы из России на 23,7 миллиона долларов против 18,4 миллиона в том же месяце 2025 года. Таким образом, сумма закупок увеличилась на 29% в годовом выражении. В результате по итогам января Россия замкнула пятерку крупнейших поставщиков этого металла на турецкий рынок с долей в 4,9% от всех поставок. При этом годом ранее страна была на четвертом месте. Также в начале года в топ-5 экспортеров вошли Казахстан (63,9%), Болгария (13,9%), Иран (8,1%) и Сербия (5%).

