Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров заявил о планах Украины подорвать "Голубой поток" и "Турецкий поток" - 05.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260305/ukraina-868044133.html
Лавров заявил о планах Украины подорвать "Голубой поток" и "Турецкий поток"
Лавров заявил о планах Украины подорвать "Голубой поток" и "Турецкий поток" - 05.03.2026, ПРАЙМ
Лавров заявил о планах Украины подорвать "Голубой поток" и "Турецкий поток"
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о планах Украины подорвать газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток". | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T12:15+0300
2026-03-05T12:15+0300
энергетика
газ
россия
украина
рф
сергей лавров
владимир путин
голубой поток
газопровод "турецкий поток"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862822950_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb1641037033e396391bd02837d72221.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о планах Украины подорвать газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток". "Здесь много примеров, которые характеризуют террористическую сущность киевского режима дополнительно, которые показывают, что кроме физического подрыва инфраструктурных объектов, обеспечивающих нормальное функционирование мировой экономики, так, как это было сделано с "Северными потоками". Как планируется, президент (РФ Владимир Путин - ред.) вчера об этом говорил еще раз - (Украина собирается - ред.) подорвать "Турецкий поток", "Голубой поток", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
https://1prime.ru/20260303/lavrov-867973579.html
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862822950_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_4d19a69195bb0527b4e40242c9615a37.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, украина, рф, сергей лавров, владимир путин, голубой поток, газопровод "турецкий поток"
Энергетика, Газ, РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, Сергей Лавров, Владимир Путин, Голубой поток, Газопровод "Турецкий поток"
12:15 05.03.2026
 
Лавров заявил о планах Украины подорвать "Голубой поток" и "Турецкий поток"

Глава МИД Лавров: Киев планирует подорвать "Голубой поток" и "Турецкий поток"

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Компрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о планах Украины подорвать газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток".
"Здесь много примеров, которые характеризуют террористическую сущность киевского режима дополнительно, которые показывают, что кроме физического подрыва инфраструктурных объектов, обеспечивающих нормальное функционирование мировой экономики, так, как это было сделано с "Северными потоками". Как планируется, президент (РФ Владимир Путин - ред.) вчера об этом говорил еще раз - (Украина собирается - ред.) подорвать "Турецкий поток", "Голубой поток", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Лавров: Россия выступает против провоцирования гонки ядерных вооружений
3 марта, 14:15
 
ЭнергетикаГазРОССИЯУКРАИНАРФСергей ЛавровВладимир ПутинГолубой потокГазопровод "Турецкий поток"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала