Лавров заявил о планах Украины подорвать "Голубой поток" и "Турецкий поток"

энергетика

газ

россия

украина

рф

сергей лавров

владимир путин

голубой поток

газопровод "турецкий поток"

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о планах Украины подорвать газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток". "Здесь много примеров, которые характеризуют террористическую сущность киевского режима дополнительно, которые показывают, что кроме физического подрыва инфраструктурных объектов, обеспечивающих нормальное функционирование мировой экономики, так, как это было сделано с "Северными потоками". Как планируется, президент (РФ Владимир Путин - ред.) вчера об этом говорил еще раз - (Украина собирается - ред.) подорвать "Турецкий поток", "Голубой поток", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

украина

рф

2026

газ, россия, украина, рф, сергей лавров, владимир путин, голубой поток, газопровод "турецкий поток"