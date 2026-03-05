https://1prime.ru/20260305/ukraina-868044133.html
Лавров заявил о планах Украины подорвать "Голубой поток" и "Турецкий поток"
энергетика
газ
россия
украина
рф
сергей лавров
владимир путин
голубой поток
газопровод "турецкий поток"
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о планах Украины подорвать газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток". "Здесь много примеров, которые характеризуют террористическую сущность киевского режима дополнительно, которые показывают, что кроме физического подрыва инфраструктурных объектов, обеспечивающих нормальное функционирование мировой экономики, так, как это было сделано с "Северными потоками". Как планируется, президент (РФ Владимир Путин - ред.) вчера об этом говорил еще раз - (Украина собирается - ред.) подорвать "Турецкий поток", "Голубой поток", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
украина
рф
