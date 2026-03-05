https://1prime.ru/20260305/usa-868055839.html

В США в феврале уволили свыше шести тысяч сотрудников

2026-03-05T16:57+0300

технологии

сша

мировая экономика

МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Американские компании в феврале уволили свыше шести тысяч сотрудников из-за развития искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизации, выяснило РИА Новости, изучив данные аналитической компании в сфере занятости Challenger, Gray & Christmas. Так, в США сократили 1353 сотрудника по причине "технологической автоматизации" и еще 4680 по причине "искусственного интеллекта". В целом американский техсектор зафиксировал 14 554 увольнения. "Технологическая отрасль сейчас реагирует на множество факторов давления. Главный фактор - это ИИ, однако есть и другие: глобальные регуляторные ограничения, спад в сфере цифровой рекламы на фоне торговых пошлин и экономической нестабильности, а также удорожание рабочей силы и привлечения инвестиций. Все это вынуждает компании принимать непростые решения", - отмечается в исследовании. Больше всего при этом сократили в феврале сотрудников правительственные структуры (62 242 работника) и компании в сфере розничной торговли (38 956 работников). В целом в феврале число увольнений увеличилось в 1,6 раза в месячном выражении - до 172 017.

сша

2026

