Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США в феврале уволили свыше шести тысяч сотрудников - 05.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260305/usa-868055839.html
В США в феврале уволили свыше шести тысяч сотрудников
В США в феврале уволили свыше шести тысяч сотрудников - 05.03.2026, ПРАЙМ
В США в феврале уволили свыше шести тысяч сотрудников
Американские компании в феврале уволили свыше шести тысяч сотрудников из-за развития искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизации, выяснило РИА Новости,... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T16:57+0300
2026-03-05T16:57+0300
технологии
сша
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_0:79:2001:1204_1920x0_80_0_0_3c1402a93a2b10c40ae82976835aace4.jpg
МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Американские компании в феврале уволили свыше шести тысяч сотрудников из-за развития искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизации, выяснило РИА Новости, изучив данные аналитической компании в сфере занятости Challenger, Gray &amp; Christmas. Так, в США сократили 1353 сотрудника по причине "технологической автоматизации" и еще 4680 по причине "искусственного интеллекта". В целом американский техсектор зафиксировал 14 554 увольнения. "Технологическая отрасль сейчас реагирует на множество факторов давления. Главный фактор - это ИИ, однако есть и другие: глобальные регуляторные ограничения, спад в сфере цифровой рекламы на фоне торговых пошлин и экономической нестабильности, а также удорожание рабочей силы и привлечения инвестиций. Все это вынуждает компании принимать непростые решения", - отмечается в исследовании. Больше всего при этом сократили в феврале сотрудников правительственные структуры (62 242 работника) и компании в сфере розничной торговли (38 956 работников). В целом в феврале число увольнений увеличилось в 1,6 раза в месячном выражении - до 172 017.
https://1prime.ru/20260305/ssha-868055695.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_144:0:1855:1283_1920x0_80_0_0_47e592bcde9fbffd8dfe6d79a5cefbee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, сша, мировая экономика
Технологии, США, Мировая экономика
16:57 05.03.2026
 
В США в феврале уволили свыше шести тысяч сотрудников

В США в феврале уволили свыше шести тысяч сотрудников из-за развития ИИ и автоматизации

© РИА Новости . Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Американские компании в феврале уволили свыше шести тысяч сотрудников из-за развития искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизации, выяснило РИА Новости, изучив данные аналитической компании в сфере занятости Challenger, Gray & Christmas.
Так, в США сократили 1353 сотрудника по причине "технологической автоматизации" и еще 4680 по причине "искусственного интеллекта". В целом американский техсектор зафиксировал 14 554 увольнения.
"Технологическая отрасль сейчас реагирует на множество факторов давления. Главный фактор - это ИИ, однако есть и другие: глобальные регуляторные ограничения, спад в сфере цифровой рекламы на фоне торговых пошлин и экономической нестабильности, а также удорожание рабочей силы и привлечения инвестиций. Все это вынуждает компании принимать непростые решения", - отмечается в исследовании.
Больше всего при этом сократили в феврале сотрудников правительственные структуры (62 242 работника) и компании в сфере розничной торговли (38 956 работников).
В целом в феврале число увольнений увеличилось в 1,6 раза в месячном выражении - до 172 017.
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
В США число заявок на пособие по безработице за неделю не изменилось
16:54
 
ТехнологииСШАМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала