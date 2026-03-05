Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВАШИНГТОН, 5 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Мексика объявили о начале первого раунда консультаций в рамках подготовки к совместному пересмотру трехстороннего соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA), сообщил офис торгового представителя США Джеймисона Грира. "Сегодня торговый представитель США Джеймисон Грир и министр экономики Мексики Марсело Эбрард объявили о первом раунде двусторонних консультаций в рамках подготовки к совместному обзору соглашения между США, Мексикой и Канадой", - говорится в заявлении офиса торгпреда. Как уточняется, Грир и Эбрард поручили переговорщикам начать предварительное обсуждение мер, необходимых, чтобы обеспечить, что выгоды от соглашения будут получать в первую очередь его участники. "Министры ожидают, что переговорщики проведут первое заседание на неделе 16 марта и далее будут встречаться на регулярной основе в рамках совместного обзора", - говорится в заявлении. Согласно условиям соглашения, торговля многими товарами между тремя странами ведется без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. Договор вступил в силу в 2020 году сроком на 16 лет с возможным продлением.
23:28 05.03.2026
 
США и Мексика начали консультации по соглашению о свободной торговле

США и Мексика объявили о начале первого раунда консультаций по соглашению USMCA

© РИА Новости . Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики на центральной площади Мехико
Флаг Мексики на центральной площади Мехико - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
ВАШИНГТОН, 5 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Мексика объявили о начале первого раунда консультаций в рамках подготовки к совместному пересмотру трехстороннего соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA), сообщил офис торгового представителя США Джеймисона Грира.
"Сегодня торговый представитель США Джеймисон Грир и министр экономики Мексики Марсело Эбрард объявили о первом раунде двусторонних консультаций в рамках подготовки к совместному обзору соглашения между США, Мексикой и Канадой", - говорится в заявлении офиса торгпреда.
Как уточняется, Грир и Эбрард поручили переговорщикам начать предварительное обсуждение мер, необходимых, чтобы обеспечить, что выгоды от соглашения будут получать в первую очередь его участники.
"Министры ожидают, что переговорщики проведут первое заседание на неделе 16 марта и далее будут встречаться на регулярной основе в рамках совместного обзора", - говорится в заявлении.
Согласно условиям соглашения, торговля многими товарами между тремя странами ведется без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. Договор вступил в силу в 2020 году сроком на 16 лет с возможным продлением.
