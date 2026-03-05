https://1prime.ru/20260305/usa-868064284.html

США и Мексика начали консультации по соглашению о свободной торговле

2026-03-05T23:28+0300

мировая экономика

мексика

сша

ВАШИНГТОН, 5 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Мексика объявили о начале первого раунда консультаций в рамках подготовки к совместному пересмотру трехстороннего соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA), сообщил офис торгового представителя США Джеймисона Грира. "Сегодня торговый представитель США Джеймисон Грир и министр экономики Мексики Марсело Эбрард объявили о первом раунде двусторонних консультаций в рамках подготовки к совместному обзору соглашения между США, Мексикой и Канадой", - говорится в заявлении офиса торгпреда. Как уточняется, Грир и Эбрард поручили переговорщикам начать предварительное обсуждение мер, необходимых, чтобы обеспечить, что выгоды от соглашения будут получать в первую очередь его участники. "Министры ожидают, что переговорщики проведут первое заседание на неделе 16 марта и далее будут встречаться на регулярной основе в рамках совместного обзора", - говорится в заявлении. Согласно условиям соглашения, торговля многими товарами между тремя странами ведется без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. Договор вступил в силу в 2020 году сроком на 16 лет с возможным продлением.

