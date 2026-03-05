Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Владивостоке на девять часов задержали рейс на Пхукет - 05.03.2026
Во Владивостоке на девять часов задержали рейс на Пхукет
Во Владивостоке на девять часов задержали рейс на Пхукет - 05.03.2026, ПРАЙМ
Во Владивостоке на девять часов задержали рейс на Пхукет
Рейс на Пхукет авиакомпании Azur Air задержали во Владивостоке на девять часов, надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров, сообщает... | 05.03.2026, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 5 мар - ПРАЙМ. Рейс на Пхукет авиакомпании Azur Air задержали во Владивостоке на девять часов, надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "В международном аэропорту Владивостока ожидается длительная задержка вылета рейса Владивосток - Пхукет авиакомпании Azur Air, запланированного 6 марта в 02.20. Отправления ожидают свыше 300 пассажиров, которые заблаговременно проинформированы об изменении расписания", - говорится в сообщении. Предварительное время вылета - 6 марта в 11.10 (04.10 мск), Дальневосточная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса, уточняет надзорное ведомство.
13:40 05.03.2026
 
Во Владивостоке на девять часов задержали рейс на Пхукет

Во Владивостоке задержали рейс на Пхукет авиакомпании Azur Air на 9 часов

ВЛАДИВОСТОК, 5 мар - ПРАЙМ. Рейс на Пхукет авиакомпании Azur Air задержали во Владивостоке на девять часов, надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"В международном аэропорту Владивостока ожидается длительная задержка вылета рейса Владивосток - Пхукет авиакомпании Azur Air, запланированного 6 марта в 02.20. Отправления ожидают свыше 300 пассажиров, которые заблаговременно проинформированы об изменении расписания", - говорится в сообщении.
Предварительное время вылета - 6 марта в 11.10 (04.10 мск), Дальневосточная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса, уточняет надзорное ведомство.
БизнесВладивостокПХУКЕТAzur Air
 
 
