Во Владивостоке на девять часов задержали рейс на Пхукет
Во Владивостоке на девять часов задержали рейс на Пхукет
ВЛАДИВОСТОК, 5 мар - ПРАЙМ. Рейс на Пхукет авиакомпании Azur Air задержали во Владивостоке на девять часов, надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "В международном аэропорту Владивостока ожидается длительная задержка вылета рейса Владивосток - Пхукет авиакомпании Azur Air, запланированного 6 марта в 02.20. Отправления ожидают свыше 300 пассажиров, которые заблаговременно проинформированы об изменении расписания", - говорится в сообщении. Предварительное время вылета - 6 марта в 11.10 (04.10 мск), Дальневосточная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса, уточняет надзорное ведомство.
