Выдачи ипотеки с начала года в России выросли вдвое
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Выдачи ипотеки с начала года в России выросли вдвое, до 722 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.
"По предварительным оценкам ВТБ, в феврале россияне получили в банках на покупку первичного и вторичного жилья порядка 301 миллиардов рублей. Этот результат на 32% превышает показатель февраля прошлого года, но на 28% уступает январскому уровню. Всего с начала года объем выдач жилищных кредитов в России составил около 722 миллиардов рублей, вдвое превысив результат января-февраля 2025 года, - говорится в сообщении.
Отмечается, что на фоне изменений в господдержке структура спроса меняется. По итогам февраля, по оценкам ВТБ, доля рыночной ипотеки достигла 42% против 18% в январе.
"Аномальный январский спрос сформировал эффект "высокой базы", поэтому в феврале рынок ипотеки закономерно "остудился". Но затишье будет коротким: по нашим оценкам, в марте рынок может прибавить около 9%, приблизившись к 330 миллиардам рублей. Итоговый результат будет зависеть от того, насколько сильно сместился спрос. На фоне ажиотажа вокруг семейной ипотеки ускориться со сделками могли и те заемщики, которые подходили под условия госпрограммы и после их изменения", - прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.
Минфин РФ в октябре минувшего года сообщил, что с 1 февраля 2026 года в России заработают новые правила, согласно которым нельзя будет оформлять два льготных кредита по семейной ипотеке - по одному на каждого из супругов - теперь оба будут оформлены как созаемщики по ссуде. Также Минфин заявлял, что россияне, взявшие комбинированный кредит по льготным семейной, дальневосточной и арктической ипотекам, смогут рефинансировать ставку по его рыночной части, размер снижения будет зависеть от условий по рыночным программам банка.