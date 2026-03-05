https://1prime.ru/20260305/vvp-868035052.html
ВВП Китая в 2026 году составит 4,5-5%
ВВП Китая в 2026 году составит 4,5-5% - 05.03.2026, ПРАЙМ
ВВП Китая в 2026 году составит 4,5-5%
Добавлены подробности (3-5 абзацы) | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T06:36+0300
2026-03-05T06:36+0300
2026-03-05T06:36+0300
экономика
мировая экономика
китай
кнр
пекин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868035052.jpg?1772681791
Добавлены подробности (3-5 абзацы)
ПЕКИН, 5 мар - ПРАЙМ. Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) Китая в 2026 году составят 4,5-5%, следует из доклада, представленного в четверг на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.
"Рост ВВП запланирован на уровне 4,5-5%", - говорится в документе, обнародованном на открытии ежегодной сессии ВСНП.
В докладе говорится, что правительство страны оставляет определенное пространство для маневра, устанавливая целевой диапазон показателя роста.
"С точки зрения реальных возможностей, данный показатель, рассчитанный на основе комплексного учета изменений во внутренней и международной обстановке, в основном соответствует потенциалу экономического роста Китая", - добавили авторы доклада.
Вместе с тем отмечается, что запланированный показатель в целом увязывается с перспективными целями развития на период до 2035 года, соответствует требованиям к темпам экономического роста в период 15-й пятилетки, таким образом обеспечивается комплексный учет потребностей и возможностей, а также текущих и перспективных интересов.
Ранее государственное статистическое бюро КНР сообщило, что ВВП Китая по итогам 2025 года вырос на 5% в годовом выражении, достигнув 140,187 триллиона юаней (20,01 триллиона долларов), что соответствовало прогнозам.
Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.
китай
кнр
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, кнр, пекин
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Пекин
ВВП Китая в 2026 году составит 4,5-5%
ВСНП: темпы роста ВВП Китая в 2026 году составят 4,5-5%
Добавлены подробности (3-5 абзацы)
ПЕКИН, 5 мар - ПРАЙМ. Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) Китая в 2026 году составят 4,5-5%, следует из доклада, представленного в четверг на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.
"Рост ВВП запланирован на уровне 4,5-5%", - говорится в документе, обнародованном на открытии ежегодной сессии ВСНП.
В докладе говорится, что правительство страны оставляет определенное пространство для маневра, устанавливая целевой диапазон показателя роста.
"С точки зрения реальных возможностей, данный показатель, рассчитанный на основе комплексного учета изменений во внутренней и международной обстановке, в основном соответствует потенциалу экономического роста Китая", - добавили авторы доклада.
Вместе с тем отмечается, что запланированный показатель в целом увязывается с перспективными целями развития на период до 2035 года, соответствует требованиям к темпам экономического роста в период 15-й пятилетки, таким образом обеспечивается комплексный учет потребностей и возможностей, а также текущих и перспективных интересов.
Ранее государственное статистическое бюро КНР сообщило, что ВВП Китая по итогам 2025 года вырос на 5% в годовом выражении, достигнув 140,187 триллиона юаней (20,01 триллиона долларов), что соответствовало прогнозам.
Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.