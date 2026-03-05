Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
17:53 05.03.2026
 
Юань на Мосбирже в четверг сильно растет к рублю

Юань на Мосбирже сильно растет к рублю второй день подряд

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Юань. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в ходе торговой сессии четверга сильно растет к рублю второй день подряд, обновляя максимумы с 6 января, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.39 мск рос на 11 копеек, до 11,38 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,27-11,41 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,75 рубля.
На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,64 рубля.
Рубль под давлением
Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в четверг активно повышается, обновляя максимумы с 6 января.
"Ожидание снижения цены отсечения для российской нефти в бюджетном правиле должно способствовать ослаблению рубля. Масштаб ослабления национальной валюты будет зависеть от уровня, на котором будет установлена новая цена отсечения для российской нефти", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая".
Юаневая ставка денежного рынка на Мосбирже при этом составляет +6,19% годовых по индикатору RUSFARCNY против +6,62% на предыдущих торгах.
Стоимость нефти к 17.35 мск росла на 3,2% - до 84 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 99,1 пункта.
Прогнозы
С пятницы Банк России сократит более чем в 3,5 раза объем ежедневных продаж иностранной валюты - до 4,62 миллиарда рублей. Это обусловлено тем, что теперь ему не нужно реализовывать предложение валюты со стороны Минфина, который вчера объявил о прекращении таких операций в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном правиле, напоминает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Дополнительное давление на курс рубля может оказывать постепенное восстановление импорта вслед за активностью потребителей после ее просадки, свойственной началу года. Поэтому, скорее всего, юань продолжить повышаться к ближайшей цели в районе 11,5 рубля", - оценивает он.
Неопределенность может остаться повышенной в ближайшее время, и к завершению недели курс доллара, вероятно, стабилизируется около 78 рублей, юаня - вблизи 11,25-11,3 рубля, считает Ващелюк из УК "Первая".
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
ЦБ объявил официальный курс валют на пятницу
17:22
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАНаталья ВащелюкУК "Первая"Дмитрий БабинМинфин
 
 
