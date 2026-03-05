https://1prime.ru/20260305/yuan-868061317.html
Юань в четверг вырос до 11,4 рубля
Юань в четверг вырос до 11,4 рубля - 05.03.2026, ПРАЙМ
Юань в четверг вырос до 11,4 рубля
Рубль по итогам торговой сессии упал к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,40 рубля, следует из данных Московской биржи. | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T19:27+0300
2026-03-05T19:27+0300
2026-03-05T19:28+0300
экономика
рынок
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии упал к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,40 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 13 копеек, до 11,40 рубля.
Новости
ru-RU
рынок
