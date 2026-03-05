Юань в четверг вырос до 11,4 рубля

https://1prime.ru/20260305/yuan-868061317.html

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии упал к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,40 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 13 копеек, до 11,40 рубля.

