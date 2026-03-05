Юань на Мосбирже обновил максимумы с января

https://1prime.ru/20260305/yuan-868063020.html
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в ходе торговой сессии четверга сильно вырос к рублю второй день подряд, обновив максимумы с января, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 13 копеек, до 11,40 рубля. В течение дня юань торговался в коридоре 11,27-11,42 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,08 рубля. Рубль под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в четверг активно повышался вторую сессию подряд, обновляя максимумы с января. "На валютном рынке продолжилось отступление рубля - юань сегодня дотянулся до 11,4 рубля, доллар направился в сторону 79 рублей. С завтрашнего дня ЦБ резко сократит объем ежедневных продаж валюты - Минфин накануне объявил о прекращении таких операций в связи с планируемым ужесточением бюджетного правила", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.07 мск росла на 3,6%, до 84,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,5%, до 99,2 пункта. Прогнозы Рынок продолжил отыгрывать фактор приостановки продаж валюты Минфином РФ, хоть фактически операции в четверг еще продолжались - они официально завершаются лишь в пятницу, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "С учетом этого общий объем чистых продаж валюты, которые проводит ЦБ, в последний день недели должен сократиться с 16,5 сразу до 4,6 миллиарда рублей в сутки. На этом фоне курс текущую неделю рискует завершить ближе к 11,45 рубля за юань", - добавляет он. Цены на нефть держатся выше 83 долларов на фоне ближневосточного конфликта, если ценовые изменения будут устойчивыми, они транслируются в курс рубля примерно к середине весны, оценивает Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". "Индекс доллара остается выше 99 пунктов, что отражает спрос на американскую валюту как на актив-убежище в условиях бегства от риска. Ожидаем, что рубль продолжит терять позиции, с точки зрения технического анализа по доллару впереди круглые 80 рублей, по юаню - 11,5 рубля", - добавляет он.
