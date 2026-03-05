https://1prime.ru/20260305/zarplata-868030419.html

Средняя зарплата в финансах в декабре превысила 400 тысяч рублей

Средняя зарплата в финансах в декабре превысила 400 тысяч рублей - 05.03.2026, ПРАЙМ

Средняя зарплата в финансах в декабре превысила 400 тысяч рублей

Средняя зарплата в финансах и сфере добычи нефти и газа по итогам декабря превысила 400 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. | 05.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-05T02:28+0300

2026-03-05T02:28+0300

2026-03-05T02:28+0300

энергетика

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868030419.jpg?1772666899

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Средняя зарплата в финансах и сфере добычи нефти и газа по итогам декабря превысила 400 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. Так, специалисты в сфере добычи нефти и природного газа в последний месяц года получали в среднем 411 тысяч рублей, а финансисты и страховщики - 458 тысяч рублей. Более 300 тысяч рублей в декабре платили специалистам, работающим в сфере воздушного и космического транспорта (348 тысяч рублей) и международных организаций (334 тысячи). Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. Россияне в среднем по стране в декабре получали почти 140 тысяч рублей, при этом еще годом ранее эти доходы составляли 129 тысяч.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40