Средняя зарплата в финансах в декабре превысила 400 тысяч рублей - 05.03.2026
Средняя зарплата в финансах в декабре превысила 400 тысяч рублей
2026-03-05T02:28+0300
2026-03-05T02:28+0300
энергетика
экономика
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Средняя зарплата в финансах и сфере добычи нефти и газа по итогам декабря превысила 400 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. Так, специалисты в сфере добычи нефти и природного газа в последний месяц года получали в среднем 411 тысяч рублей, а финансисты и страховщики - 458 тысяч рублей. Более 300 тысяч рублей в декабре платили специалистам, работающим в сфере воздушного и космического транспорта (348 тысяч рублей) и международных организаций (334 тысячи). Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. Россияне в среднем по стране в декабре получали почти 140 тысяч рублей, при этом еще годом ранее эти доходы составляли 129 тысяч.
2026
Энергетика, Экономика
02:28 05.03.2026
 
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Средняя зарплата в финансах и сфере добычи нефти и газа по итогам декабря превысила 400 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Так, специалисты в сфере добычи нефти и природного газа в последний месяц года получали в среднем 411 тысяч рублей, а финансисты и страховщики - 458 тысяч рублей.
Более 300 тысяч рублей в декабре платили специалистам, работающим в сфере воздушного и космического транспорта (348 тысяч рублей) и международных организаций (334 тысячи).
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. Россияне в среднем по стране в декабре получали почти 140 тысяч рублей, при этом еще годом ранее эти доходы составляли 129 тысяч.
 
