Затраты на персонал в коммерческой недвижимости выросли на 70%

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Управляющие компании в сегменте коммерческой недвижимости по итогам 2025 года фиксируют увеличение затрат на персонал, в частности, дефицитные специалисты стали обходиться на 70% дороже, а доходы уборщиков превысили 100 тысяч рублей, рассказали РИА Недвижимость в компании Manufaqtury. По данным компании, издержки на персонал стали главной статьей увеличения операционных расходов в коммерческой недвижимости в прошедшем году, содержание персонала управляющих компаний подорожало на 20-30%, а в нише дефицитных специальностей рост достиг 70%. "Резкое увеличение расходов управляющих компаний на фонд оплаты труда отмечается после 2022 года. С этого периода объем затрат на персонал вырос минимум на 50%. В 2025 году тенденция лишь усилилась. Рост фонда оплаты труда (ФОТ) по линейному персоналу оценивается в диапазоне 20-30%, а в отдельных сегментах и регионах на фоне дефицита кадров и высокой текучести - до 40%. По самым дефицитным инженерным и техническим специальностям фиксируется опережающий рост на уровне 50-70%, обусловленный структурным кадровым разрывом, конкуренцией за компетенции и проектной срочностью", - пояснила гендиректор компании Ольга Володина. Наиболее острая ситуация сложилась в инженерно-техническом блоке, отметили в Manufaqtury. Так, доходы специалистов по слаботочным системам в 2025 году подскочили на 50-70%. Рынок столкнулся с парадоксом: найти главного инженера на оклад 170-180 тысяч рублей становится крайне сложно, поскольку рядовые сотрудники на объектах за счет переработок и оказания дополнительных услуг зачастую получают больше руководящего состава. В сегменте синих воротничков дефицит усугубляется растущей конкуренцией с другими секторами экономики и массовым уходом специалистов в самозанятость. В список наиболее подорожавших и дефицитных специальностей вошли сварщики и слесари, массово уходящие из УК в свободное плавание. К примеру, стандартная задача на несколько часов может приносить сварщику в среднем 30-40 тысяч рублей. Трансформируется и стандарт оплаты в клининге: с учетом расширенного объема работ суммарный доход уборщика в бизнес-центре сегодня превышает 100 тысяч рублей, что сопоставимо с заработком квалифицированных офисных сотрудников. В сегменте охранных услуг суточные ставки также выросли: чистая зарплата сотрудника за смену составляет от 4,5 до 6 тысяч рублей, вознаграждение ЧОП за смену - в среднем 15 тысяч рублей с НДС. По оценке Володиной, доля ФОТ в структуре контрактов УК и собственника проекта сегодня в среднем составляет 60-70%. В технически сложных проектах с высокой долей ручного труда и ограниченными возможностями автоматизации доля ФОТ может достигать 85-90%, существенно снижая пространство для маневра по маржинальности управляющей компании. В 2026 году при базовом сценарии предполагается замедление темпов индексации ФОТ до 10-15% за счет умеренного охлаждения рынка труда, адаптации бизнес-моделей, пересборки контрактной логики и частичного роста производительности. Прогноз реализуем при отсутствии дополнительных регуляторных и макроэкономических шоков, добавили в компании.

