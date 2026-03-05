https://1prime.ru/20260305/zelenskiy-868034844.html

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоверие к словам Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода "Дружба", передает издание Dennik.

МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоверие к словам Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода "Дружба", передает издание Dennik."Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами", — заявил премьер.По информации издания, Фицо рассказал представителям СМИ, что украинские власти отказали словацкому и европейскому послам в доступе для оценки технического состояния нефтепровода "Дружба" и отклонили идею создания инспекционной группы.Также Фицо указал, что Украины, блокируя поставки нефти по "Дружбе", теряет поддержку со стороны Словакии, говорится в статье.Киев остановил транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба" в конце января. Этот трубопровод начинается в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разделяется: один путь идет через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию, а другой — через Белоруссию в направлении Польши и Германии. Как сообщают СМИ, киевские власти не возобновляют транспортировку, утверждая, что объект поврежден из-за "российских атак". В ответ на это Братислава прекратила аварийные поставки электроэнергии на Украину. Словацкое руководство считает, что нефтепровод находится в рабочем состоянии, а приостановка поставок — это политический ход с целью шантажа ради сближения Украины с Евросоюзом.В то же время Венгрия, также оставшаяся без поставок, заблокировала новый пакет антироссийских санкций ЕС и кредит для Киева в размере 90 миллиардов евро, объявив о прекращении экспорта на Украину дизельного топлива.

