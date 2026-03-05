Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Я не верю". Фицо жестко высказался о Зеленском - 05.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260305/zelenskiy-868034844.html
"Я не верю". Фицо жестко высказался о Зеленском
"Я не верю". Фицо жестко высказался о Зеленском - 05.03.2026, ПРАЙМ
"Я не верю". Фицо жестко высказался о Зеленском
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоверие к словам Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода "Дружба", передает издание Dennik. | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T06:30+0300
2026-03-05T06:31+0300
словакия
роберт фицо
украина
владимир зеленский
киев
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/35/842813589_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_34beee6cd56c9a51feba9786ebc57b6f.jpg
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоверие к словам Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода "Дружба", передает издание Dennik."Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами", — заявил премьер.По информации издания, Фицо рассказал представителям СМИ, что украинские власти отказали словацкому и европейскому послам в доступе для оценки технического состояния нефтепровода "Дружба" и отклонили идею создания инспекционной группы.Также Фицо указал, что Украины, блокируя поставки нефти по "Дружбе", теряет поддержку со стороны Словакии, говорится в статье.Киев остановил транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба" в конце января. Этот трубопровод начинается в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разделяется: один путь идет через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию, а другой — через Белоруссию в направлении Польши и Германии. Как сообщают СМИ, киевские власти не возобновляют транспортировку, утверждая, что объект поврежден из-за "российских атак". В ответ на это Братислава прекратила аварийные поставки электроэнергии на Украину. Словацкое руководство считает, что нефтепровод находится в рабочем состоянии, а приостановка поставок — это политический ход с целью шантажа ради сближения Украины с Евросоюзом.В то же время Венгрия, также оставшаяся без поставок, заблокировала новый пакет антироссийских санкций ЕС и кредит для Киева в размере 90 миллиардов евро, объявив о прекращении экспорта на Украину дизельного топлива.
https://1prime.ru/20260302/fitso-867949545.html
словакия
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/35/842813589_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_d23900043e31a57e82b66e4a9f26e478.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
словакия, роберт фицо, украина, владимир зеленский, киев, ес
СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Киев, ЕС
06:30 05.03.2026 (обновлено: 06:31 05.03.2026)
 
"Я не верю". Фицо жестко высказался о Зеленском

Фицо заявил, что не верит словам Зеленского о повреждении нефтепровода "Дружба"

© Фото : Public Domain/EU2016 SKРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
© Фото : Public Domain/EU2016 SK
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоверие к словам Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода "Дружба", передает издание Dennik.
"Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами", — заявил премьер.
По информации издания, Фицо рассказал представителям СМИ, что украинские власти отказали словацкому и европейскому послам в доступе для оценки технического состояния нефтепровода "Дружба" и отклонили идею создания инспекционной группы.
Также Фицо указал, что Украины, блокируя поставки нефти по "Дружбе", теряет поддержку со стороны Словакии, говорится в статье.
Киев остановил транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба" в конце января. Этот трубопровод начинается в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разделяется: один путь идет через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию, а другой — через Белоруссию в направлении Польши и Германии.
Как сообщают СМИ, киевские власти не возобновляют транспортировку, утверждая, что объект поврежден из-за "российских атак". В ответ на это Братислава прекратила аварийные поставки электроэнергии на Украину. Словацкое руководство считает, что нефтепровод находится в рабочем состоянии, а приостановка поставок — это политический ход с целью шантажа ради сближения Украины с Евросоюзом.
В то же время Венгрия, также оставшаяся без поставок, заблокировала новый пакет антироссийских санкций ЕС и кредит для Киева в размере 90 миллиардов евро, объявив о прекращении экспорта на Украину дизельного топлива.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Фицо сообщил, что инициирует встречу с главой ЕК по ситуации с "Дружбой"
2 марта, 20:03
 
СЛОВАКИЯРоберт ФицоУКРАИНАВладимир ЗеленскийКиевЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала