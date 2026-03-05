https://1prime.ru/20260305/zelenskiy-868064621.html
Зеленский пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС
Зеленский пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС - 05.03.2026, ПРАЙМ
Зеленский пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС
Владимир Зеленский выступил с угрозой, предположительно адресованной премьер-министру Венгрии Виктору Орбану во время беседы с украинскими журналистами. | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T23:41+0300
2026-03-05T23:41+0300
2026-03-05T23:41+0300
в мире
владимир зеленский
украина
виктор орбан
будапешт
петер сийярто
мид
ес
венгрия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский выступил с угрозой, предположительно адресованной премьер-министру Венгрии Виктору Орбану во время беседы с украинскими журналистами."Дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам — пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке", — заявил он.Такое заявление Зеленский сделал после того, как Будапешт заблокировал помощь Украине, которую пытается выделить Евросоюз.Киев в конце января заблокировал нефтепровод "Дружба". В свою очередь, Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России.По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.
https://1prime.ru/20260305/zelenskiy-868034844.html
https://1prime.ru/20260304/zelenskiy-868026744.html
украина
будапешт
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d2dbf07c333bf31392d5e049df43be0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, виктор орбан, будапешт, петер сийярто, мид, ес, венгрия
В мире, Владимир Зеленский, УКРАИНА, Виктор Орбан, Будапешт, Петер Сийярто, МИД, ЕС, ВЕНГРИЯ
Зеленский пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС
Зеленский заявил о готовности передать номер Орбана ВСУ