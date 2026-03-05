Зеленский пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС

https://1prime.ru/20260305/zelenskiy-868064621.html

Владимир Зеленский выступил с угрозой, предположительно адресованной премьер-министру Венгрии Виктору Орбану во время беседы с украинскими журналистами. | 05.03.2026, ПРАЙМ

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg

МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский выступил с угрозой, предположительно адресованной премьер-министру Венгрии Виктору Орбану во время беседы с украинскими журналистами."Дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам — пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке", — заявил он.Такое заявление Зеленский сделал после того, как Будапешт заблокировал помощь Украине, которую пытается выделить Евросоюз.Киев в конце января заблокировал нефтепровод "Дружба". В свою очередь, Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России.По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.

