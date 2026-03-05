Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Владелец консервов "Дядя Ваня" зарегистрировал новый товарный знак в России - 05.03.2026
Владелец консервов "Дядя Ваня" зарегистрировал новый товарный знак в России
Владелец консервов "Дядя Ваня" зарегистрировал новый товарный знак в России - 05.03.2026, ПРАЙМ
Владелец консервов "Дядя Ваня" зарегистрировал новый товарный знак в России
Владелец популярных в России консервов "Дядя Ваня" зарегистрировал новый товарный знак в стране, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. | 05.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Владелец популярных в России консервов "Дядя Ваня" зарегистрировал новый товарный знак в стране, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака "Королевский хруст" поступила в мае 2025 года, в качестве заявителя указана кипрская компания "Татлерс Лимитед". В феврале текущего года ведомство приняло положительное решение о регистрации. Теперь под товарным знаком компания сможет продавать в России овощные консервы, корнишоны, сушеные овощи и чипсы.
13:20 05.03.2026
 
Владелец консервов "Дядя Ваня" зарегистрировал новый товарный знак в России

Владелец популярных консервов "Дядя Ваня" зарегистрировал новый товарный знак в России

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПокупатели в отделе консервов
Покупатели в отделе консервов - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Покупатели в отделе консервов. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Владелец популярных в России консервов "Дядя Ваня" зарегистрировал новый товарный знак в стране, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака "Королевский хруст" поступила в мае 2025 года, в качестве заявителя указана кипрская компания "Татлерс Лимитед". В феврале текущего года ведомство приняло положительное решение о регистрации.
Теперь под товарным знаком компания сможет продавать в России овощные консервы, корнишоны, сушеные овощи и чипсы.
