https://1prime.ru/20260305/znak-868044646.html
Владелец консервов "Дядя Ваня" зарегистрировал новый товарный знак в России
Владелец консервов "Дядя Ваня" зарегистрировал новый товарный знак в России - 05.03.2026, ПРАЙМ
Владелец консервов "Дядя Ваня" зарегистрировал новый товарный знак в России
Владелец популярных в России консервов "Дядя Ваня" зарегистрировал новый товарный знак в стране, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T13:20+0300
2026-03-05T13:20+0300
2026-03-05T13:06+0300
бизнес
россия
общество
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/48/763494821_0:248:3867:2423_1920x0_80_0_0_c618c967c7ceb4c50c7658513f74538a.jpg
МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Владелец популярных в России консервов "Дядя Ваня" зарегистрировал новый товарный знак в стране, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака "Королевский хруст" поступила в мае 2025 года, в качестве заявителя указана кипрская компания "Татлерс Лимитед". В феврале текущего года ведомство приняло положительное решение о регистрации. Теперь под товарным знаком компания сможет продавать в России овощные консервы, корнишоны, сушеные овощи и чипсы.
https://1prime.ru/20260305/rossija-868035808.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/48/763494821_154:0:3714:2670_1920x0_80_0_0_8c071fc9a326c5e2419deaf550150032.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, общество , роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Роспатент
Владелец консервов "Дядя Ваня" зарегистрировал новый товарный знак в России
Владелец популярных консервов "Дядя Ваня" зарегистрировал новый товарный знак в России
МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Владелец популярных в России консервов "Дядя Ваня" зарегистрировал новый товарный знак в стране, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака "Королевский хруст" поступила в мае 2025 года, в качестве заявителя указана кипрская компания "Татлерс Лимитед". В феврале текущего года ведомство приняло положительное решение о регистрации.
Теперь под товарным знаком компания сможет продавать в России овощные консервы, корнишоны, сушеные овощи и чипсы.
Cisco зарегистрировал три товарных знака в России