Владелец консервов "Дядя Ваня" зарегистрировал новый товарный знак в России

МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Владелец популярных в России консервов "Дядя Ваня" зарегистрировал новый товарный знак в стране, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака "Королевский хруст" поступила в мае 2025 года, в качестве заявителя указана кипрская компания "Татлерс Лимитед". В феврале текущего года ведомство приняло положительное решение о регистрации. Теперь под товарным знаком компания сможет продавать в России овощные консервы, корнишоны, сушеные овощи и чипсы.

